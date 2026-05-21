人气Shabu Shabu「扇火锅」结业！屹立观塘1亚太中心13年 网民推测结业主因…

观塘扇火锅结业｜香港餐饮业近年充满挑战，不少经营已久的食肆需改变策略求存或甚至面临结业。位于观塘1亚太中心、开业逾十年的日式涮涮锅餐厅「扇火锅」，近日宣布因营运安排调整，将于5月31日（日）后正式结业，暂时与大众道别。

观塘人气Shabu Shabu「扇火锅」5.31结业！网民大感惋惜

「扇火锅」结业公告慨叹：围住热锅的回忆非常珍贵

今日（20日），观塘人气日式火锅店「扇火锅 Shabu Sen」在Facebook专页上发布结业公告，向大众交代将营业至下周日（5月31日）。店方在帖文中解释，是次结业是由于营运安排调整，并感慨道无论食客是下班后前来用膳，抑或是与重要的人围炉相聚，「呢啲回忆对我哋嚟讲都非常珍贵」。

餐厅自2013年开业以来，一直主打日式涮涮锅 Shabu Shabu，以供应日本自家牧场饲养的黑毛和牛及北海道四元豚为卖点。餐厅亦设有自助区提供多款饮料、锅物配料及炸物等，多年来在观塘区累积了一定的客源。

网民推测结业主因

有不少熟客对这间在观塘区屹立十多年的火锅店感到不舍，留言感谢店方「我久唔久就去你哋度食，多谢你哋咁多年嘅服务」；另一方面，也有网民指出市场竞争残酷，认为区内同类型餐厅林立导致客源流失。

扇火锅 Shabu Sen

地址：观塘观塘道414号1亚太中心2楼205号舖

电话：2780 7028

营业时间：星期一至日 11:30 - 22:00

最后营业日：5月31日



资料来源：扇火锅 Shabu Sen