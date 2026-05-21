Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

人气Shabu Shabu「扇火锅」结业！屹立观塘1亚太中心13年 网民推测结业主因…

饮食
更新时间：09:00 2026-05-21 HKT
发布时间：09:00 2026-05-21 HKT

观塘扇火锅结业｜香港餐饮业近年充满挑战，不少经营已久的食肆需改变策略求存或甚至面临结业。位于观塘1亚太中心、开业逾十年的日式涮涮锅餐厅「扇火锅」，近日宣布因营运安排调整，将于5月31日（日）后正式结业，暂时与大众道别。

观塘人气Shabu Shabu「扇火锅」5.31结业！网民大感惋惜

「扇火锅」结业公告慨叹：围住热锅的回忆非常珍贵

今日（20日），观塘人气日式火锅店「扇火锅 Shabu Sen」在Facebook专页上发布结业公告，向大众交代将营业至下周日（5月31日）。店方在帖文中解释，是次结业是由于营运安排调整，并感慨道无论食客是下班后前来用膳，抑或是与重要的人围炉相聚，「呢啲回忆对我哋嚟讲都非常珍贵」。

餐厅自2013年开业以来，一直主打日式涮涮锅 Shabu Shabu，以供应日本自家牧场饲养的黑毛和牛及北海道四元豚为卖点。餐厅亦设有自助区提供多款饮料、锅物配料及炸物等，多年来在观塘区累积了一定的客源。

网民推测结业主因

有不少熟客对这间在观塘区屹立十多年的火锅店感到不舍，留言感谢店方「我久唔久就去你哋度食，多谢你哋咁多年嘅服务」；另一方面，也有网民指出市场竞争残酷，认为区内同类型餐厅林立导致客源流失。

 

扇火锅 Shabu Sen

  • 地址：观塘观塘道414号1亚太中心2楼205号舖
  • 电话：2780 7028
  • 营业时间：星期一至日 11:30 - 22:00
  • 最后营业日：5月31日
     

资料来源：扇火锅 Shabu Sen

 

同场加映：元朗多宝鸡蛋仔结业！街坊难舍夹饼/烧卖/鱼蛋 老板娘慨叹1原因令减租仍难生存....

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港漂没睇楼签临约950万买楼 事后感被骗拒成交 反遭业主控告 大律师指买家犯3大错误
港漂没睇楼签临约950万买楼 事后感被骗拒成交 反遭业主控告 大律师指买家犯3大错误
楼市动向
4小时前
黎明佛山开骚妻女罕现身 8岁爱女超投入一特征同老窦如饼印 妻子阿Wing零表情惹关注
黎明佛山开骚妻女罕现身 8岁爱女超投入一特征同老窦如饼印 妻子阿Wing零表情惹关注
影视圈
18小时前
马浚伟履新衍生集团副主席  公开巨型办公室优越环境  巨窗尽览无敌山景拥私人咖啡角落
马浚伟履新衍生集团副主席  公开巨型办公室优越环境  巨窗尽览无敌山景拥私人咖啡角落
影视圈
16小时前
不适壮男路边休息猝死摇摇椅上 网民生命讨论成热搜︱有片
00:21
不适壮男路边休息猝死摇摇椅上 网民生命讨论成热搜︱有片
即时中国
17小时前
港漂小红书教9招「完美伪装香港人」惹议 来港4年总结「扮港人」精髓 网民睇到一点急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
港漂小红书教9招「完美伪装香港人」惹议 来港4年总结「扮港人」精髓 网民睇到一点急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
时事热话
20小时前
大埔巴希雅海湾重庆烧烤易手！ 老板惨呻单日仅赚$800   网民归咎2大死因劝新场主借鉴
大埔巴希雅海湾重庆烧烤易手！ 老板惨呻单日仅赚$800   网民归咎2大死因劝新场主借鉴
饮食
17小时前
蔡楚辉摄
天文台｜黄色暴雨警告信号取消 今日大致多云 最高气温约29度
社会
3小时前
日女议员被爆疑曾拍AV 网民揪出番号旧片重登榜首
日女议员被爆疑曾拍AV 网民揪出番号旧片重登榜首
即时国际
16小时前
港男搭高铁商务座上广州 ¥209包一餐+免费小食 大赞：豪华如飞机 惟网民1点认为不值得
港男搭高铁商务座上广州 ¥209包一餐+免费小食 大赞：豪华如飞机 惟网民1点认为不值得
旅游
2026-05-19 19:47 HKT
资料图片
沙田乙明邨61岁男子堕楼亡 重案组跟进调查
突发
4小时前