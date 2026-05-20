大埔巴希雅海湾重庆烧烤易手！ 老板惨呻单日仅赚$800   网民归咎2大死因劝新场主借鉴

继「鸿运烧烤煌」于４月结业后，大埔烧烤胜地——大美督，再有人气烧烤场陷入经营困境。经营近二十年的「巴希雅海湾重庆烧烤」老板近日在专页发布影片，片中曝光自家烧烤场地经历了单日营业额仅得八百多元的惨况，大叹被时代抛弃，逐决定在下月转手他人经营。

大埔巴希雅海湾重庆烧烤店下月易手！ 老板独白呻生意惨淡：一日得$800

「巴希雅海湾重庆烧烤」开业超过20年，与传统港式BBQ与别不同，以重庆烧烤模式闻名，食材都一一串在竹签腌味，让客人利用桌上的长型炭炉，边食边烤各种串烧，风格创新在2000年初开业时，颇受年轻人欢迎。

不过，时移世易，巴希雅老板以第一身视角在空荡荡的场地中展示了惨淡的生意，他无奈地形容：「我昨日的营业额，才八百多元。唉…当时代要抛弃你果阵，真系连再见都唔会讲。」

昔日假日千人入场！现整天仅得４、５个客

老板表示该店昔日每天都能坐满四、五百人，假日更可高达上千人，与现时一天可能只有四、五个客人的情况形成强烈对比。在傍晚时分，镜头跟随著老板在空无一人的场地中行走，偌大的烧烤场地几乎没有客人。无论是户外露天区域，还是设有蓝色帐篷的半露天区域，数十张烧烤桌和椅子均大量空置，形成一排排整齐但无人的冷清景象。

老板反思并认为自己的经营理念可能已经过时，直言：「只是想著做好出品，价钱便宜、划算就可以了」。他强调店铺平日收费只需198元，便能享受六小时的任食，包含生蚝、羊架、肥牛串等过百款食品，且免收加一服务费并提供免费停车场。最后，他交待转手决定，表示：「我会做完最后这一个多月，之后就会交给我的后辈来打理了。这段时间大家有空就来探望我吧。」

网民总结2大死因：嘢好食都冇用

老板的独白影片随即引来网民热烈讨论，一方面有人认为北上消费热潮及习惯改变是主因，指出「返大陆深圳真系太多选择」，「有车既都北上左去食串烧」，且年轻一代也不如以往般热衷于烧烤。

另一方面，不少网民将矛头直指该店的服务质素，批评老板的「无为管治」导致员工态度恶劣，直言「其实有冇检讨过员工D态度，野好食都冇用」，认为欠缺服务水准才是令食客不再光顾的核心原因。

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