Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

太兴激抵斩料优惠 豉油鸡外卖$48起 全线分店3:30起有售

饮食
更新时间：13:51 2026-05-19 HKT
发布时间：13:51 2026-05-19 HKT

作为香港家传户晓的知名连锁港式餐厅，太兴一直以提供优质美味的烧味及经典粤菜而深受广大食客欢迎。近日，太兴特别为大家带来极具吸引力的外卖限定优惠，主打经典「古法玫瑰豉油鸡」，惊喜价仅售$48起，绝对是晚饭加餸的超值首选。

太兴斩料加餸优惠 外卖豉油鸡$48起

太兴斩料加餸优惠 外卖豉油鸡$48起
太兴斩料加餸优惠 外卖豉油鸡$48起

太兴烧味优惠 全线分店3:30起供应

太兴精心炮制的「古法玫瑰豉油鸡」采用了上乘的食材，配以优质玫瑰露酒及秘制香醇豉油，并经过严格控制火候，于门店现场每日新鲜浸制而成。每一只豉油鸡的鸡肉保持极致的鲜嫩多汁，每一口都散发著浓郁的豉油咸香与淡淡的玫瑰幽香，层次分明。无论是作为家庭聚餐的丰盛主菜，还是平日下班后为晚餐轻松加餸，都能满足一众对美食有极高要求的食客。

顾客只需于每日下午3时30分至6时30分内前往太兴门市惠顾外卖，即可以$88的价钱买到原只或以$48买到半只豉油鸡。值得一提的是，由于优惠数量有限，售完即止，建议喜爱烧味及豉油鸡的顾客及早前往附近的太兴分店选购。

 

太兴外卖烧味优惠

  • 优惠价格：全只外卖惊喜价 $88；半只外卖惊喜价 $48
  • 供应时段：下午 3:30 至 晚上 6:30
  • 优惠适用范围：只限外卖，不设堂食优惠
  • 查询热线：2111 6706

 

同场加映：海港旗下中菜馆晚市$28起！乳鸽/蒸扇贝/沙姜猪手 8款特价小菜 指定分店供应

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大棋盘︱公务员薪酬趋势调查快出炉 传高级公仆加幅逾4%惹反响 政圈料势被「压低」
02:30
大棋盘︱公务员薪酬趋势调查快出炉 传高级公仆加幅逾4%惹反响 政圈料势被「压低」
政情
8小时前
医管局统一医院、诊所来电显示为「1828」开首七位数字号码 病人、家属唔怕Miss Call
医管局统一医院、诊所来电显示为「1828」开首七位数字号码 病人、家属唔怕Miss Call
生活百科
17小时前
阮小仪老公真面目曝光 《东周刊》独家直击新婚夫妇甜蜜出巡 暖男人夫高大威猛
阮小仪老公真面目曝光 《东周刊》独家直击新婚夫妇甜蜜出巡 暖男人夫高大威猛
即时娱乐
5小时前
现场激烈比拼，最终由香港浸会大学附属学校王锦辉中小学勇夺冠军。
智理财 ‧ 懂消费
社会资讯
2026-05-18 08:00 HKT
白雪仙98岁大寿 陈宝珠偕儿子杨天经贺师傅 影迷冒雨守候场面墟冚 人气不减媲美年轻偶像
白雪仙98岁大寿 陈宝珠偕儿子杨天经贺师傅 影迷冒雨守候场面墟冚 人气不减媲美年轻偶像
影视圈
6小时前
「无老婆点算好？」高小学历技工写信去保良局领老婆 网民考古寻92岁求亲信男主角 超神文笔秒杀大学生｜Juicy叮
「无老婆点算好？」高小学历技工写信去保良局领老婆 网民考古寻92岁求亲信男主角 超神文笔秒杀大学生｜Juicy叮
时事热话
4小时前
离巢港姐冠军谢嘉怡返苏格兰生活 叹一美食因「香港味」流露幸福表情 自揭因病返家乡休养
离巢港姐冠军谢嘉怡返苏格兰生活 叹一美食因「香港味」流露幸福表情 自揭因病返家乡休养
影视圈
18小时前
警员到场调查。梁国峰摄
九龙城男技工维修冷气机堕楼 送院不治
突发
1小时前
星岛申诉王 | 男子迟回家 被妻质问兼罚$500 网民叹夜归失尊严 跪地扭耳扮狗叫
星岛申诉王 | 男子迟回家 被妻质问兼罚$500 网民叹夜归失尊严 跪地扭耳扮狗叫
申诉热话
4小时前
马尔代夫潜水事故酿5死 女大生落水前一刻突「打退堂鼓」逃过死劫
马尔代夫潜水事故酿5死 女大生落水前一刻突「打退堂鼓」逃过死劫
即时国际
4小时前