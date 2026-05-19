太兴激抵斩料优惠 豉油鸡外卖$48起 全线分店3:30起有售
更新时间：13:51 2026-05-19 HKT
发布时间：13:51 2026-05-19 HKT
发布时间：13:51 2026-05-19 HKT
作为香港家传户晓的知名连锁港式餐厅，太兴一直以提供优质美味的烧味及经典粤菜而深受广大食客欢迎。近日，太兴特别为大家带来极具吸引力的外卖限定优惠，主打经典「古法玫瑰豉油鸡」，惊喜价仅售$48起，绝对是晚饭加餸的超值首选。
太兴斩料加餸优惠 外卖豉油鸡$48起
太兴烧味优惠 全线分店3:30起供应
太兴精心炮制的「古法玫瑰豉油鸡」采用了上乘的食材，配以优质玫瑰露酒及秘制香醇豉油，并经过严格控制火候，于门店现场每日新鲜浸制而成。每一只豉油鸡的鸡肉保持极致的鲜嫩多汁，每一口都散发著浓郁的豉油咸香与淡淡的玫瑰幽香，层次分明。无论是作为家庭聚餐的丰盛主菜，还是平日下班后为晚餐轻松加餸，都能满足一众对美食有极高要求的食客。
顾客只需于每日下午3时30分至6时30分内前往太兴门市惠顾外卖，即可以$88的价钱买到原只或以$48买到半只豉油鸡。值得一提的是，由于优惠数量有限，售完即止，建议喜爱烧味及豉油鸡的顾客及早前往附近的太兴分店选购。
太兴外卖烧味优惠
- 优惠价格：全只外卖惊喜价 $88；半只外卖惊喜价 $48
- 供应时段：下午 3:30 至 晚上 6:30
- 优惠适用范围：只限外卖，不设堂食优惠
- 查询热线：2111 6706
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