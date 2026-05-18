大家乐一日限定快闪优惠！1招即送免费热饮 网民：饮杯热奶茶都好㖞
更新时间：12:41 2026-05-18 HKT
发布时间：12:41 2026-05-18 HKT
发布时间：12:41 2026-05-18 HKT
大家乐优惠｜寻找高性价比的午餐选择是不少香港人的日常。为了回馈食客的长期支持，连锁快餐店大家乐特别联同八达通，推出令人惊喜的一日限定快闪优惠！只需简单一招，于午市时段消费满额即可获赠免费热饮，为大家带来超值的餐饮体验。
大家乐x八达通快闪优惠 1招即送免费热饮
要享受这项超值的餐饮礼遇，过程非常简单。顾客只需于2026年5月18日当天，开启并登入大家乐手机App，点击进入「优惠券放送」专区，即可领取「惠顾满$50送热饮一杯」优惠券。成功领取后，只需在指定的有效日期内前往各大分店，于午餐时段选购心仪美食，并使用八达通卡或手机八达通进行结帐，即可免费获赠一杯价值$12的精选热饮。
大家乐的午餐菜单选择极为丰富，涵盖多款地道港式滋味。无论是令人垂涎三尺的经典焗猪扒饭、惹味香浓的咖喱牛腩饭，还是极具传统风味的明炉烧味双拼饭，每一款都能满足不同食客的需求。
网民：饮杯热奶茶都好㖞
优惠引发大批网民的积极反应。不少网民对免费热饮表示期待，纷纷留言称「好钟意饮奶茶」、「佢热饮杯奶茶系正」及「饮杯热奶茶都好㖞」，更有人急不及待表示「今日就去」。此外，有网民欣赏优惠券的使用弹性，指出「几好，可以留返星期六日用」及「可以留返之后用」。
大家乐免费热饮优惠券
- 优惠券领取日期：只限2026年5月18日（星期一）一日限定
- 优惠券有效日期：2026年5月18日至2026年5月24日
- 适用时段：午市时段（上午11时至下午2时）
- 优惠详情：顾客凭App内优惠券于午市时段惠顾满$50，并以八达通全数付款，即免费获赠价值$12之热饮一杯。
- 注意事项：优惠受条款及细则约束。
资料来源：大家乐 Café de Coral
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