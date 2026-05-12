FIVE GUYS铜锣湾店惊传结业？罗素街舖位拉闸 官网已除名 网民叹：我咁有钱都却步

铜锣湾FIVE GUYS结业｜近年本港饮食业经营环境充满挑战，不少连锁品牌亦需调整经营策略。近日，有网民发现，著名美国连锁汉堡店「FIVE GUYS」位于铜锣湾罗素街的分店突然拉下大闸未有营业，而官方网站亦已移除该分店资料，事件引起食客及网民的广泛关注，忧虑这舖是否已结束营业。

FIVE GUYS铜锣湾分店惊传结业 $99餐救市无望 半年内连执2间

事缘，知名食家刘晋在Facebook「湾仔为食友」群组发帖，分享位于铜锣湾罗素街8号英皇钟表珠宝中心的「FIVE GUYS」分店已拉下大闸，并附上图片，留言感叹「终于挨唔住」。记者翻查网上资料，发现该分店状态显示为「暂时停业」，而香港官方网站的分店列表上，亦已不见铜锣湾分店的踪影。

疑似结业消息一出，引来网民留言，有人更嘲讽表示「我咁有钱都却步」。翻查资料，铜锣湾罗素街曾是全球最贵租金的商业街之一，而「FIVE GUYS」这间舖的前租户曾有连锁快餐店麦当劳及化妆品品牌莎莎。「FIVE GUYS」于数年前以约50万月租进驻这个连地下入口的楼上舖位，面积约6700呎，一度成为市场热话。

去年曾推$99套餐救市

面对饮食业的低迷市道，「FIVE GUYS」曾在去年罕有地推出$130套餐，其后更降价至$99，套餐饮品更可选择原价$60的招牌奶昔，被视为应对市场压力的举措。可惜其北角分店已于2025年底悄然结业，如今铜锣湾分店疑似结业的情况，更添市民对其经营状况的忧虑，而《星岛头条》记者就铜锣湾店疑似结业一事正向FIVE GUYS了解。

资料来源：刘晋、Five Guys