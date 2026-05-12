Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

FIVE GUYS铜锣湾店惊传结业？罗素街舖位拉闸 官网已除名 网民叹：我咁有钱都却步

饮食
更新时间：18:41 2026-05-12 HKT
发布时间：18:41 2026-05-12 HKT

铜锣湾FIVE GUYS结业｜近年本港饮食业经营环境充满挑战，不少连锁品牌亦需调整经营策略。近日，有网民发现，著名美国连锁汉堡店「FIVE GUYS」位于铜锣湾罗素街的分店突然拉下大闸未有营业，而官方网站亦已移除该分店资料，事件引起食客及网民的广泛关注，忧虑这舖是否已结束营业。

FIVE GUYS铜锣湾分店惊传结业 $99餐救市无望 半年内连执2间

事缘，知名食家刘晋在Facebook「湾仔为食友」群组发帖，分享位于铜锣湾罗素街8号英皇钟表珠宝中心的「FIVE GUYS」分店已拉下大闸，并附上图片，留言感叹「终于挨唔住」。记者翻查网上资料，发现该分店状态显示为「暂时停业」，而香港官方网站的分店列表上，亦已不见铜锣湾分店的踪影。

疑似结业消息一出，引来网民留言，有人更嘲讽表示「我咁有钱都却步」。翻查资料，铜锣湾罗素街曾是全球最贵租金的商业街之一，而「FIVE GUYS」这间舖的前租户曾有连锁快餐店麦当劳及化妆品品牌莎莎。「FIVE GUYS」于数年前以约50万月租进驻这个连地下入口的楼上舖位，面积约6700呎，一度成为市场热话。

去年曾推$99套餐救市 

面对饮食业的低迷市道，「FIVE GUYS」曾在去年罕有地推出$130套餐，其后更降价至$99，套餐饮品更可选择原价$60的招牌奶昔，被视为应对市场压力的举措。可惜其北角分店已于2025年底悄然结业，如今铜锣湾分店疑似结业的情况，更添市民对其经营状况的忧虑，而《星岛头条》记者就铜锣湾店疑似结业一事正向FIVE GUYS了解。

 

资料来源：刘晋Five Guys

 

同场加映：日本过江连锁吉列猪扒店「吉豚屋」疑全线结业！五区分店突然熄灯 高峰期拥13分店 网民：质素已经算唔错

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
结业潮｜开业11年高峰期拥4间分店 美心集团旗下URBAN Café Commune 全线结业 美心：租约期满不再续约
结业潮｜开业11年高峰期拥4间分店 美心集团旗下URBAN Café Commune 全线结业 美心：租约期满不再续约
社会
7小时前
李家鼎暴瘦终见转机 李泳豪夫妇悉心照料见曙光 邓兆尊寸爆大仔劝揾工 吴家乐拒评杨思琦
李家鼎暴瘦终见转机 李泳豪夫妇悉心照料见曙光 邓兆尊寸爆大仔劝揾工 吴家乐拒评杨思琦
影视圈
7小时前
港妈「磅厕纸」揭消耗极快真相掀议 网民惊觉买厕纸三大盲点：原来一直买错晒｜Juicy叮
港妈「磅厕纸」揭消耗极快真相掀议 网民惊觉买厕纸三大盲点：原来一直买错晒｜Juicy叮
时事热话
6小时前
子母®扎根香港营养教育十三载 以微小习惯成就下一代大健康
企业资讯
12小时前
海洋公园水上乐园长者激抵优惠！60岁或以上乐悠咭/长者咭持有人$2入场 优惠期至7月
海洋公园水上乐园长者激抵优惠！60岁或以上乐悠咭/长者咭持有人$2入场 优惠期至7月
好去处
2026-05-11 14:04 HKT
连锁烧味店唐顺兴大劈价！叉烧/卤水鸭饭每盒$20 送咸蛋+甜酸菜 限定3分店全日供应
连锁烧味店唐顺兴大劈价！叉烧/卤水鸭饭每盒$20 送咸蛋+甜酸菜 限定3分店全日供应
饮食
6小时前
食足7个钟！尖沙咀$168点心放题 任食72款点心/小菜/粉面饭 免加一茶芥
食足7个钟！尖沙咀$168点心放题 任食72款点心/小菜/粉面饭 免加一茶芥
饮食
7小时前
六旬男女长洲公众码头疑似口交 认有违公德各判80小时社服令 女方：会重新做人
六旬男女长洲公众码头疑似口交 认有违公德各判80小时社服令 女方：会重新做人
社会
2小时前
李蕴前夫罗章冠自封「半个母亲」连环开火 疑寸前妻只顾玩耍图洗白 曾暗示遭背叛
李蕴前夫罗章冠自封「半个母亲」连环开火 疑寸前妻只顾玩耍图洗白 曾暗示遭背叛
影视圈
5小时前
添好运首推点心放题！95岁泰斗监修怀旧系列 3小时任食经典猪油包/鹌鹑蛋烧卖/榄仁冰肉千层糕
饮食
2026-05-11 17:55 HKT