食足7个钟！尖沙咀$168点心放题 任食72款点心/小菜/粉面饭 免加一茶芥

座落于尖沙咀心脏地带的「家嫂一家大小」，是著名火锅店「家嫂」的全新副线品牌。餐厅承袭了主店的典雅中式装潢，环境古色古香，为食客提供一个舒适雅致的用餐空间。最近，店家更推出极具吸引力的午市点心放题，每位仅需$168即可无限任食多款精致点心，免加一服务费及茶芥费用，绝对是家庭聚餐和朋友叙旧的超值首选。

尖沙咀「家嫂一家大小」点心放题$168 7小时任食72款点心/小菜/粉面饭

尖沙咀「家嫂一家大小」点心放题$168 7小时任食72款点心/小菜/粉面饭

任点任食！72款点心/小菜/粉面饭 免收加一茶芥

「家嫂一家大小」的午市点心放题诚意十足，食客可于早上11时至下午6时期间，以$168的亲民价格无限时任食。优惠更免收加一及茶芥，即使在周末或公众假期，也仅需每位加$20，性价比极高。

放题提供多达72款选择，除了虾饺、小笼包、山竹牛肉球、萝卜糕等必食的传统点心外，更有椒盐白饭鱼、金银蛋芥菜、炒蚬等镬气小菜，连多款养生果茶及鲜果饮品也是无限量供应。为确保食物质素，每次落单可先点四款，让食客能品尝到最新鲜热辣的美味。

「家嫂一家大小」午市点心放题

收费：星期一至五每位$168；星期六、日及公众假期每位另加$20

费用包含：无限任食点心、免收加一服务费、免收茶芥费

供应时间：11pm-6pm

地址：尖沙咀堪富利士道8号格兰中心3楼

查询及订座：2877 8018

资料来源：家嫂一家大小 Home Sister 尖沙咀放题‧火锅‧烧物‧中菜‧点心