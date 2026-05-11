海港旗下中菜馆激抵孖宝！$198叹龙虾伊面+胡须鸡 指定分店晚市供应
更新时间：17:32 2026-05-11 HKT
发布时间：17:32 2026-05-11 HKT
发布时间：17:32 2026-05-11 HKT
海港饮食集团旗下中菜馆「港味」向来以优质出品和亲民价格深受食客爱戴。最近，油塘分店推出了一项极具吸引力的晚市孖宝优惠，让您以震撼价$198，一次过品尝波士顿龙虾与走地胡须鸡两款上等美食，性价比极高。
海港旗下「港味」晚市孖宝优惠 龙虾伊面+胡须鸡$198
$198龙虾伊面+胡须鸡孖宝 指定分店晚市供应
这次孖宝优惠的主角之一「上汤焗波士顿龙虾伊面」，严选重约一只的波士顿龙虾，肉质饱满，口感鲜甜弹牙，底下的伊面吸收了所有浓郁的汤汁，每一口都充满了海洋的气息和龙虾的甘香，滋味无穷，绝对是让人回味再三的经典菜式。
享用完龙虾的鲜美，另一主角「走地胡须鸡」随即登场。走地胡须鸡肉质结实而富有弹性，鸡皮薄脆，皮下脂肪适中，吃起来既香口又不油腻。经过师傅巧手烹调，鸡肉保持了原有的鲜嫩多汁，鸡味浓郁。
海港旗下中菜馆「港味」晚市孖宝优惠
- 优惠价格： $198
- 套餐内容：
- 上汤焗波士顿龙虾伊面 (一只)
- 走地胡须鸡 (半只)
- 餐厅地址：油塘高超道38号大本型2楼214号舖
- 订座热线：2152 2228
- 备注： 优惠有限，售完即止。建议提前订座，以免向隅。
资料来源：海港饮食集团
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