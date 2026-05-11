Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

湾仔万丽酒店自助餐65折！全新鸭馔主题Buffet $396起任食油封鸭腿/鸭肝/片皮鸭/龙虾

饮食
更新时间：11:30 2026-05-11 HKT
发布时间：11:30 2026-05-11 HKT

香港万丽海景酒店的自助餐餐厅 Food Studio 一向以「美食艺术工作室」闻名，将烹饪视为艺术创作，为食客带来一场又一场的味觉盛宴。最近，Food Studio推出低至65折的优惠价格，尽情品尝5月全新「鸭轴盛宴」主题自助餐，以亲民价格享受一趟奢华的味蕾之旅。

湾仔万丽酒店自助餐65折优惠！全新鸭馔主题Buffet

$396起任食油封鸭腿/鸭肝/片皮鸭/龙虾 

香港万丽海景酒店的Food Studio于近日全新推出「鸭轴盛宴」自助午餐，将鸭肉的万千变化融入环球美食，除了冰镇海鲜，更带来一系列主题惊喜。重点推介口感丝滑的「鸭肝慕斯」，以及外脆内嫩的经典法国菜「陈年黑醋油封鸭腿」。此外，鲜嫩的「香烤和牛」等回本之选，同样让您的午餐体验极尽丰盛。

自助晚餐的菜式更显奢华，将「鸭轴盛宴」主题发挥得淋漓尽致。焦点菜式「鸭肝配片皮鸭伴夏季黑松露」，将中西食材创意结合，带来无与伦比的奢华口感。另一亮点「新鲜蒸焗龙虾」则完美呈现海鲜的原汁原味，肉质爽弹鲜甜。多款精致菜肴，配上无限畅饮的饮品及啤酒，为食客缔造一个难忘的夜晚。

湾仔万丽酒店自助餐优惠详情

  • 餐厅地址：湾仔港湾道1号香港万丽海景酒店阁楼 Food Studio
  • 供应时间：
    • 自助午餐：12:00 - 14:30
    • 自助晚餐：18:30 - 21:30
  • 优惠预订期： 即日起至2026年5月17日
  • 适用餐饮期： 即日起至2026年6月30日
  • 优惠详情：
    • 【自助午餐｜KKday 独家65折优惠】
      • 星期一至五：$396/位 (原价 $581/位)
      • 星期六、日及公众假期：$449/位 (原价 $581起/位)
    • 【自助晚餐｜KKday 独家75折优惠】
      • 星期一至四：$721/位 (原价 $933/位)
      • 星期五至日及公众假期：$781/位 (原价 $933起/位)
  • 预订网站：>>按此<<
  • 条款及细则：
    • 以上价格已包括原价加一服务费。
    • 优惠受条款及细则约束，详情请参阅预订网站。

 

同场加映：北京楼片皮鸭优惠套餐！人均$200有找叹米芝莲级京菜 网民大赞：服务一百分

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
湾仔豪宅双尸案│英籍银行家五日虐杀两妓女 拍片纪录凶残过程
突发
11小时前
00:49
观塘七旬翁疑寻贼踪堕楼亡 消息：死者为凯施饼店创办人萧伟坚
突发
13小时前
东张西望丨80岁老翁疑遇「何太2.0」：佢话我生得后生 狂买金器被当ATM 呃尽积蓄后走人
东张西望丨80岁老翁疑遇「何太2.0」：佢话我生得后生 狂买金器被当ATM 呃尽积蓄后走人
影视圈
13小时前
谷德昭胞姊谷薇丽逝世周四设灵 为资深电影人曾监制《秋天的童话》 晚年任血癌基金会长
谷德昭胞姊谷薇丽逝世周四设灵 为资深电影人曾监制《秋天的童话》 晚年任血癌基金会长
影视圈
14小时前
肥妈狙击李泳汉闹唔停怒斥无良心 爆李家鼎闲聊离不开施明 为养大仔猛搲Job：纵坏咗
肥妈狙击李泳汉闹唔停怒斥无良心 爆李家鼎闲聊离不开施明 为养大仔猛搲Job：纵坏咗
影视圈
13小时前
薛家燕点醒李泳汉：咁大只又够恶可做保镳 怒轰爆粗闹李家鼎唔尊重爸爸 劝阿爷狠心放手：仔女事自己负责 。
09:35
薛家燕点醒李泳汉：咁大只又够恶可做保镳 怒轰爆粗闹李家鼎唔尊重爸爸 劝阿爷狠心放手：仔女事自己负责
影视圈
4小时前
张曼玉香港超奢华豪宅曝光  于千呎天台「耕种」当城市农夫  超巨型盆栽大到能坐人
张曼玉香港超奢华豪宅曝光  于千呎天台「耕种」当城市农夫  超巨型盆栽大到能坐人
影视圈
21小时前
港铁恶妇阻后生女坐优先座 手脚齐出肉紧又推又扯 网民认出动手大妈纷大爆行踪｜Juicy叮
港铁恶妇阻后生女坐优先座 手脚齐出肉紧又推又扯 网民认出动手大妈纷大爆行踪｜Juicy叮
时事热话
2026-05-10 11:33 HKT
牛池湾村62年「宝福餐厅」光荣结业！硕果仅存寮屋冰室 昔日学生哥饭堂 8旬老板最后留守
牛池湾村62年「宝福餐厅」光荣结业！硕果仅存寮屋冰室 昔日学生哥饭堂 8旬老板最后留守
饮食
15小时前
房委会推「青年计划」白表抽居屋！40岁以下单身/家庭 可获多一个抽签号码 即睇申请方法
房委会推「青年计划」白表抽居屋！40岁以下单身/家庭 可获多一个抽签号码 即睇申请方法
生活百科
2026-05-09 17:46 HKT