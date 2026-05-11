湾仔万丽酒店自助餐65折！全新鸭馔主题Buffet $396起任食油封鸭腿/鸭肝/片皮鸭/龙虾

香港万丽海景酒店的自助餐餐厅 Food Studio 一向以「美食艺术工作室」闻名，将烹饪视为艺术创作，为食客带来一场又一场的味觉盛宴。最近，Food Studio推出低至65折的优惠价格，尽情品尝5月全新「鸭轴盛宴」主题自助餐，以亲民价格享受一趟奢华的味蕾之旅。

湾仔万丽酒店自助餐65折优惠！全新鸭馔主题Buffet

$396起任食油封鸭腿/鸭肝/片皮鸭/龙虾

香港万丽海景酒店的Food Studio于近日全新推出「鸭轴盛宴」自助午餐，将鸭肉的万千变化融入环球美食，除了冰镇海鲜，更带来一系列主题惊喜。重点推介口感丝滑的「鸭肝慕斯」，以及外脆内嫩的经典法国菜「陈年黑醋油封鸭腿」。此外，鲜嫩的「香烤和牛」等回本之选，同样让您的午餐体验极尽丰盛。

自助晚餐的菜式更显奢华，将「鸭轴盛宴」主题发挥得淋漓尽致。焦点菜式「鸭肝配片皮鸭伴夏季黑松露」，将中西食材创意结合，带来无与伦比的奢华口感。另一亮点「新鲜蒸焗龙虾」则完美呈现海鲜的原汁原味，肉质爽弹鲜甜。多款精致菜肴，配上无限畅饮的饮品及啤酒，为食客缔造一个难忘的夜晚。

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