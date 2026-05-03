西班牙风味八爪鱼做法/材料一文睇 3招秘诀教煮地道佐酒菜｜世界煮意

西班牙菜历史悠久，饮食风格源于地中海料理，讲究融合多种新鲜食材与简单调味。Chef Jack Ng（CAFE DECO PIZZERIA主厨）教大家烹调的西班牙风味八爪鱼，做法与选材参照传统配方，是天然健康的鲜美菜肴。

西班牙风味八爪鱼材料/做法

示范菜式：西班牙风味八爪鱼

分量：2人份 需时：50分钟

材料：八爪鱼 100克、新薯 80克、盐 少许、黑水榄 20克、青橄榄 20克、车厘茄 40克、樱桃萝卜 10克、橄榄油 20毫升、纽奥良风味牛油 40克、香蒜柠檬蛋黄酱 10克、红椒坚果酱 10克、芫荽苗 少许

做法：

新薯去皮切成方块，加盐和10毫升橄榄油拌匀，放入预热至170度的焗炉焗约20分钟。 洗净八爪鱼，汆水及沥干，切小块。车厘茄切半，樱桃萝卜切薄片。 烧热平底镬加剩余橄榄油，以中大火煎香八爪鱼，转小火，加纽奥良风味牛油煮融，下车厘茄略煮，加新薯、黑水榄及青橄榄炒匀。 在碟涂上红椒坚果酱，加炒好的八爪鱼与配菜，加香蒜柠檬酱点缀，用樱桃萝卜片及芫荽苗装饰。



3招秘诀教煮西班牙风味八爪鱼

冰鲜八爪鱼宜先汆水，可辟除雪味。 可购买现成的如纽奥良风味牛油、香蒜柠檬蛋黄酱及红椒坚果酱，方便省时。 腌青橄榄及黑水榄能为菜式调味及丰富口感。



冰鲜八爪鱼汆水辟雪味

西班牙位处地中海有利位置，大部分城市都在沿海地区，海鲜资源相当丰饶，像是八爪鱼、墨鱼、虾、蟹、蚬、鱼及各种贝类，都是欧洲主要的海产供应国。Chef Jack说，当地捕获的八爪鱼以口感细嫩有弹性见称，加上鲜味浓郁，是西班牙人最爱吃的海鲜。至于烹调方法变化多端，包括水煮、慢煮、烧烤、香煎及炒制等，常用来做佐酒小吃或开胃前菜。

大厨擅长烹调欧陆菜

现任CAFE DECO PIZZERIA主厨的Chef Jack Ng，自小热衷钻研欧陆菜系与融合料理，尤其是讲究食材原汁原味和崇尚天然健康的西班牙菜及意大利菜。他认为当地善用海产、橄榄油、香草和豆类等的烹调风格，体验了地中海无添加的饮食精髓，同时最能展现大厨的烹技。为炮制地道风味的西餐，Chef Jack深入钻研各国材料，并灵活运用在日常煮食中。

CAFE DECO PIZZERIA

营业时间：11:30至22:00

地址：尖沙咀柯士甸道西1号圆方火区2楼2133号铺

查询：2196 8099

网址：按此

文：EH 图：星岛日报