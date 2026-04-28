一粥面限时外卖优惠！$38叹脆皮春鸡／红烧猪手 一连4日下午4时起有售

为回馈顾客，连锁快餐店「一粥面」由即日起再度推出限时快闪优惠，让大家能以震撼价$38，外卖带走香气四溢的脆香炸春鸡或滋味十足的红烧原只猪手，绝对是晚餐加餸的性价比之选。

一粥面外卖优惠 $38叹脆皮春鸡／红烧猪手

一粥面限时外卖优惠 $38叹脆皮春鸡／红烧猪手

一粥面$38外卖优惠 一连4日下午4时起有售

这次优惠的两款主角绝不马虎。首先是「脆香炸春鸡」，严选鲜嫩春鸡，以高温油炸至外皮金黄酥脆，一口咬下，肉汁瞬间在口中迸发，肉质却依然保持嫩滑多汁，无论是作为下午茶点心或是晚餐加餸，都是极佳的选择。

而另一款「红烧原只猪手」更是中式菜肴的经典，猪手经过细火慢炖，炆得软腍入味，丰富的胶质与浓郁的红烧酱汁完美融合，每一口都充满胶原蛋白的满足感，绝对是米饭的绝佳配搭。

一粥面限时快闪外卖优惠

优惠期限： 2026年4月27日至4月30日

供应该时间：4pm-6pm

优惠内容： 外卖自取「脆香炸春鸡」或「红烧原只猪手」 优惠价：$38

条款及细则： 此优惠只限外卖自取，堂食需付正价。 每位顾客限购买2个。 优惠菜式数量有限，售完即止。 此优惠不适用于自助点餐机、手机点餐或任何网上外卖平台。 香港站、机场及屯门医院分店不适用此优惠。 此优惠不可与其他推广或折扣同时使用。



资料来源：一粥面