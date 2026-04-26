龙眼蜜饯金蚝拼九层塔黄金广岛蚝做法/材料一文睇清 林熙伟师傅5招秘诀教煮新派粤菜 香港尖沙咀凯悦酒店凯悦轩主厨｜香港情味

摩登中菜注重用餐体验与味觉享受，擅长新派粤馔的林熙伟师傅(香港尖沙咀凯悦酒店凯悦轩主厨)，今天示范的龙眼蜜饯金蚝拼九层塔黄金广岛蚝，不但利用多个产地的食材，增加蚝肉的口感与层次，还讲究菜式造型及摆盘，是令人赏心悦目的鲜美料理。

龙眼蜜饯金蚝拼九层塔黄金广岛蚝做法/材料一文睇清

金蚝及生蚝 各有烹调秘诀

中式蚝馔传统做法通常是煎、焖、焗、炸，并以姜葱或酱油提香，林师傅今天分享的食谱，就分别利用两种蜜糖和金沙酱，丰富金蚝和生蚝的味道。金蚝的水分较少，以生晒浓缩了鲜味，加入清香芬芳的百花蜜与甜美可口的龙眼蜜，能令蚝的甜味更明显。

示范菜式：龙眼蜜饯金蚝拼九层塔黄金广岛蚝

材料：17头生晒金蚝4只、龙眼蜜糖60克、百花蜜60克、法葱碎5克、炸姜丝10克、窝巴4块、老抽少许、菜油少许、日本广岛蚝4只、九层塔碎30克、咸蛋黄6只（蒸熟压成蓉）、植物牛油40克、炸浆300克、大叶4块、糖少许、盐少许

做法：

金蚝洗净及抺干，加老抽上色。烧热菜油，转小火煎香金蚝两面。 加入百花蜜，翻动金蚝均匀地沾上百花蜜，关火后加龙眼蜜糖。 在碟子放上窝巴，加入金蚝，加入法䓤碎和炸姜丝作装饰。 植物牛油起镬，炒咸蛋黄至起沙，加九层塔碎、糖及盐拌成金沙酱。 洗净广岛蚝，汆水后沥干，沾上炸浆，用200度滚油炸1.5分钟。 把大叶铺在碟上，放上炸好的广岛蚝，加上金沙酱伴吃。

5招秘诀教煮 龙眼蜜饯金蚝拼九层塔黄金广岛蚝

用17头的金蚝饱满肥美，味道更鲜美。 预先蒸熟压成蓉的咸蛋黄，能迅速炒成金沙状。 已汆水的生蚝不易出水，油炸后能保持酥脆。 煎金蚝宜用菜油，不宜用太浓味的花生油。 煎蚝须用小火，避免太大火煎至焦黑。



林熙伟师傅感言：为传统添创意

自幼时起，我喜欢看着父亲在厨房中施展厨艺。他精通粤菜与潮州菜，每一汤一羹皆蕴含匠心。耳濡目染之下，我在毕业后毅然投身餐饮行业，至今已逾二十载。

在这二十多年里，我有幸得到多位资深师傅的指导，不仅扎实了粤菜根基，亦涉猎云南菜、川菜等多元菜系。师傅们不仅传授精湛技艺，更教导我明白：烹饪之道贵在用心，须通过菜式将幸福与温暖传递予每位食客，亦令我深刻体会粤菜传承的重要意义。

粤菜在香港饮食文化中向来举足轻重，无论家常小菜、茶餐厅，抑或高级酒店宴席，皆可品尝到地道粤式风味。随着生活水平提升，客人对粤菜的要求越加讲究。我始终坚信，粤菜既要守住经典本味，亦可融合各地菜系精华与烹调手法，以旧菜新做的方式，让客人在熟悉滋味中收获新鲜感。加入创意，赋予粤菜多元而现代的面貌，正是我设计菜单的核心理念。

近年香港市民北上消费之势日盛，消费模式转变，为本港餐饮业带来全新挑战，亦令我更坚定：传统粤菜的「色、香、味」必须进一步升华。

「色」在于卖相，今时食客用餐前多喜拍照留念，第一眼的美感与惊喜至关重要； 「香」在于火候，是粤菜灵魂所在的镬气，亦是上桌时仍热气腾腾的温度与浓郁香气； 「味」不仅是食材本身的原味，更是师傅用心烹调的诚意，以及餐厅细致贴心的温度，蕴藏于每道菜中最珍贵的人情味。

今后我将以传承为根、以创新为翼，用心烹制每一道菜，让更多人爱上粤菜，感受其独有的温暖。

1.最难忘的美食？

肉丝炒面。林师傅记得首次入厨炮制的肉丝炒面，获客人赞赏面条香脆不腻、肉丝鲜嫩可口，每种食材都配搭得宜。没想到如此平凡的菜肴，厨艺能得到肯定和夸奖，令林师傅至今仍难忘这道料理为他带来的信心与鼓励。

2.最具挑战性的食材？

叉烧。林师傅在新加坡出席一个美食交流会时，须即场炮制港式叉烧，但受到当地食材及酱料供应的限制，同时须配合现场提供的煮食炉具，还要准绳掌控火候及时间，每个步骤都不容有失，极具挑战。

文：EH 图：星岛日报

