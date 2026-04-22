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湾仔老牌西餐厅翻红就赶客！？食客怒轰堂食限时20分钟 老板上线呼冤...

饮食
更新时间：19:18 2026-04-22 HKT
发布时间：19:18 2026-04-22 HKT

社交媒体能令小店声名鹊起，但人气飙升所带来的营运压力也可能成为争议的导火线。近月，湾仔「新堡餐厅」因老板娘在Threads上的宣传，其「焗猪扒饭」意外获得网民大力支持，吸引了大量顾客。不过，近日有网民发文指控，在该餐厅用餐不足二十分钟，便被店员催促结账，让他感到自己被强迫离开，事件引发了公众对餐厅服务态度的关注。

湾仔老牌西餐厅「新堡餐厅」被控赶客 食客怒轰堂食限时20分钟

今日（22日），有网民在Threads上指自己于中午12时30分左右，到湾仔「新堡餐厅」点了一份鸡排意粉，并以15分钟时间吃完。正当他稍作休息时，侍应却在4分钟后上前要求他结账，由入座到被催促离开，过程不足20分钟，「我明做生意紧系要快，但系玩到20分钟逼个客走，大家自己睇路」。

开业逾40年的「新堡餐厅」位于湾仔轩尼诗道，主打多款怀旧港式西餐，早前因老板娘在Threads上发布一则「希望大家有机会可以惠顾本餐厅」的简单帖文，意外获得网民大力支持而爆红。食客欣赏其直接且真诚的宣传手法，餐厅的怀旧风格及高性价比的港式西餐亦备受赞赏，吸引大量新旧顾客光顾。然而，热潮之下，今日却出现争议。

网民：催人埋单真系会令人好反感

不少网民对餐厅的做法表示失望，认为餐厅爆红后失去了以往的「人情味」，「之前话冇生意系咁叫人去，有人拍片红咗而家就玩规矩喇」，感觉餐厅爆红后失去了以往的「人情味」，更表示难以接受20分钟内要离座，「20分钟同倒落去无分别」、「催人埋单真系会令人好反感」、「学到嘢，原来食饱想坐一阵系有问题」、「20分钟可以做啲咩，坐低，热嘢饮品倒落口，企起身埋单」。

不过，亦有网民持不同看法，认为「可能午市太忙，阿姐见你已经食晒，心急叫你交枱」，觉得只是个别事件或误会。有人则体谅餐厅在午市繁忙时段的经营压力，指出「睇落唔系堂食时间得20分钟，系见你食完就叫你走，等佢可以入下一枱客啫」。

老板致歉并澄清绝无赶客之意

事件发酵后，老板亦迅速回应，向该名食客致歉，「首先同你讲声唔好意思，我冇逼您走的意思」，解释道当时仅是希望客人在繁忙时段「帮手埋吓单先」，并多次澄清「绝对冇逼您走嘅意思」，同时强调「我哋堂食嘅时限系绝对唔止20分钟，大家都可以放心」。

资料来源：plutojor@Threads

同场加映：湾仔40年老牌西餐焗猪扒饭Threads爆红！$56包餐汤+饮品 食客赞：港岛区数一数二

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