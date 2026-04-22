大埔大尾笃「鸿运烧烤煌」结业！ 坐拥海景亲子BBQ场月底告别 网民分析：不敌北上消费洪流 

近年，本地饮食业经营环境充满挑战，不少食肆相继结业。主打海景及多元化设施的烧烤场「鸿运烧烤煌」，近日在社交平台宣布将于4月26日结业，结束多年经营。消息一出，随即引发网民热议，有熟客留言感慨在过去复活节假日到过烧烤场，却发现场内仅有20人，情况令人唏嘘。

大埔大尾笃烧烤场点成回忆！「鸿运烧烤煌」宣布结业：有缘再聚！

日前，位于大埔大尾笃的老牌烧烤场「鸿运烧烤煌」透过其官方社交专页，正式对外宣布结业。帖文中简洁地向顾客告别：「多谢大家多年光顾及支持，有缘再聚！我们将营业至本月26日」。短短数语，为其多年来的经营划上句号。

多元化海陆亲子活动 仍难敌北上热潮

该烧烤场一直以来主打任饮任食的港式自助烧烤，其食物选择种类繁多，当中更以提供「原只乳猪」而闻名。为了迎合不同顾客的需求，场地近年与时并进，增设了韩式烧烤枱和配备冷气的星空房。除了美食，「鸿运烧烤煌」更坐拥开扬海景，并提供多样化的游乐设施，当中包括嬉水池、充气城堡及跳弹床，深受家庭顾客欢迎。此外，顾客若提早预约，还可以租借独木舟或直立板等设备，在近距离欣赏红树林景致，使其成为亲子活动及团体聚会的热门地点。

熟客感可惜：对老板都系一种解脱

结业消息公布后，不少网民及旧顾客感到突然和可惜。有人感叹「咁迟先至通知」，表示「仲谂住book番次玩独木舟+BBQ添」。亦有网民将结业原因与港人北上消费的趋势挂勾，留言指「好多人都只系返内地玩呀嘛！车钱都系度啦！」有熟客亦透露，即使在复活节假期，场内顾客仅20人，形容结业对经营者而言「都系一种解脱」。

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