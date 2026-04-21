尖沙咀朗廷酒店自助餐长者优惠！人均$228起叹鲍鱼/波士顿龙虾/雪场蟹脚 4至6月限时特价

位于尖沙咀心脏地带的香港朗廷酒店，自助餐餐厅「The Food Gallery」一直以其高品质的国际美食和优雅的用餐环境，深受本地食客与游客的喜爱。餐厅最近推出长者专享优惠，老友记以低至人均$228的价格，便能尽情品尝鲍鱼、波士顿龙虾、雪场蟹脚等环球海鲜盛宴，是与亲朋好友共享美味时光的不二之选。

尖沙咀朗廷酒店自助餐长者优惠！人均$228起叹鲍鱼/波士顿龙虾/雪场蟹脚

The Food Gallery 最新推出的「海续珍味」自助晚餐，绝对是海鲜爱好者的天堂，餐厅将无限量供应的「蒜蓉粉丝蒸波士顿龙虾」。每只龙虾都肉质饱满弹牙，配上惹味的蒜蓉与吸满酱汁的粉丝，鲜味十足。此外，食客还能品尝到肉质鲜甜的雪场蟹脚、饱满的面包蟹、爽口弹牙的鲍鱼，以及酥皮焗海鲜等多款主厨的招牌手艺，每一口都是来自海洋的极致享受。

除了琳瑯满目的海鲜，The Food Gallery亦对其菜单进行了华丽升级。餐厅强势加入了充满京城风味的「北京片皮鸭」，由师傅即席献技，将鸭皮的香脆与肉质的细嫩完美呈现。同时，西式热盘区的烤阿根廷沙朗牛排、酱烧美国猪肋骨，以及中式热盘的水煮肥牛、南乳花生猪手等，都展现了餐厅团队的匠心独运。而甜品区的熔岩朱古力配窝夫，更是打卡分享的必备之选，为这场盛宴画上完美句点。

长者专属优惠 自助午/晚餐$228起

The Food Gallery 特别关怀银发族食客，推出了「银龄礼遇星期三」的长者专属优惠。凡于星期三惠顾，长者即可以低至$228的价格享用自助午餐，或以$288享用自助晚餐，折扣高达52折，让长辈们也能轻松大快朵颐。

朗廷酒店自助餐长者优惠