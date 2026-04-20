稻香推两餸饭外卖二人餐 $99三餸+炸蟹钳+饭+汤 关注组版主大赞一「无得输」新招成打工仔恩物

近年，经济实惠的两餸饭在香港大行其道，成为不少市民的用餐选择。连锁酒楼「稻香」早前于旗下多间分店增设两餸饭外卖部，近日更推出极具竞争力的$99外卖二人套餐，包含三餸、炸蟹钳、饭及汤，并同步加推外卖自取预订服务，被两餸饭关注组版主形容为「无得输」的策略。

屯门稻香$99两餸饭外卖二人餐！自选三餸+炸蟹钳+饭+汤

据「香港两餸饭关注组」的版主Andrew分享，稻香屯门海趣坊店增设了全新的外卖套餐，其中一款售价$99的二人餐内容十分丰富，包含三款自选餸菜、两只炸蟹钳、白饭及例汤，吸引力十足。

从餐牌可见，餸菜的选择多达16款，当中不但有脆皮咕噜肉、滑蛋炒虾仁、京都焗肉排、咸蛋黄蒸肉饼等家常选择，亦有豉椒炒蚬、脆皮烧腩仔等海鲜及烧味，甚至连穗香妃子鸡及鲍汁花菇扣猪手等工序较繁复的功夫菜也列入选项，让顾客大快朵颐。

外卖自取预订服务获关注组版主大赞「无得输」

除了餐点本身，该店推出的WhatsApp外卖自取预订服务亦备受赞赏。顾客可透过WhatsApp预先选定心仪餸菜，此举不仅能避开下班等繁忙时间的取餐人龙，也有效避免了以往两餸饭模式中有机会因过晚下单而导致热门菜式售罄的问题，让顾客能更灵活地安排用餐。

Andrew亦分享自己过往在下班时间购买两餸饭外卖，时常遇到「一系撞正六点几好多人，一系搭车要成七点半先返到（餸菜）所余无几」的两难，因此对是次新增的预订服务大加赞赏，认为是「无得输」的贴心安排。

网民：三个人叫二人餐都够食

此帖一出，随即引来不少网民留言，反应相当正面。许多人认同套餐「真系好抵食」，更有网民表示份量十足，「三个人叫二人餐都够食」。另外，有留言指出，WhatsApp预订服务在多家「稻香」分店均有提供，但套餐的具体内容和价格可能会因地区而异。

稻香$99两餸饭外卖二人餐

适用分店：屯门湖翠路168-236号海趣坊1楼S40-S44号舖

供应时间：11am-2:30pm；5pm-8pm

备注：只限外卖自取WhatsApp下单。不适用于稻香会员及不可与其他优惠券同时使用。

资料来源：香港两餸饭关注组、稻香集团