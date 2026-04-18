蒜头功效解构 6款常见生蒜头特点 黑蒜/腌蒜功效及制法｜食材知识
发布时间：11:00 2026-04-18 HKT
蒜头是可塑性很高的食材，可用来做佐料入馔及调制酱汁，还可制成黑蒜、腌蒜做保健食品。据中医师和营养师说，蒜头来自不同产地、品种，或经过加工处理的黑蒜及腌蒜，风味、吃法与食用功效也各异，大家可因应个人口味及体质选择，吃得健康又美味。
6款常见蒜头 味道及烹法大不同？
蒜头即是大蒜，是常用来提鲜、增香与辟腥的调味食材，主要盛产于亚洲地区。青衣市场鲜味蔬菜档负责人何小姐表示，本地买到的新鲜大蒜主要来自内地，例如白蒜、荷花蒜和红皮蒜都是常见品种。另有出产自泰国或日本的蒜头，价钱比内地贵，主因是产量较少，供货不够稳定。蒜头的香气、味道与质感，视乎产地略有不同，不妨因应烹法或菜式类别挑选合适的品种。
6款常见蒜头特点、煮法
1. 白蒜 性价比高
- 特点：外皮及蒜肉雪白，是耐寒且产量最多的品种。
- 产地：中国
- 味道：水分较重，多汁幼嫩，辛辣与香气适中。
- 食法：切片伴香肠、腌渍。
- 价钱：$6.9/3个/B
2. 独子蒜 爽脆饱满
- 特点：每颗只得一瓣的蒜头，又名独头蒜，个头圆浑饱满，质感硬实爽脆。
- 产地：中国
- 味道：清甜不会过于辛辣，蒜味亦比普通蒜头温和。
- 食法：生吃、烧烤。
- 价钱：$15/包/A
3. 红皮蒜头 辛辣味浓
- 特点：蒜瓣比一般蒜头大颗，外皮带少许褐红色。
- 产地：中国
- 味道：辣味强烈，水分较少，质感比白蒜硬实。
- 食法：炒菜、炖肉、烤焗。
- 价钱：$26/斤/A
4. 荷花蒜 腌肉首选
- 特点：外形像朵盛开的荷花，表面呈紫红色，又名紫皮蒜。
- 产地：中国
- 味道：蒜香味浓郁具刺激作用，爽脆辛香。
- 食法：炸蒜、调酱、盐焗、腌肉。
- 价钱：$20/斤/A
5. 有机蒜头 天然栽种
- 特点：标榜在有机农场种植，生长过程没有使用化学农药及人造肥料。
- 产地：泰国
- 味道：蒜香浓烈且不带刺鼻的辛辣味道，带有甜味。
- 食法：小炒、焖煮。
- 价钱：$36/包/B
6. 福地白 细嫩清甜
- 特点：原颗色泽雪白，蒜瓣比一般大蒜少，但肥大肉厚。
- 产地：日本
- 味道：爽口清甜，香味浓郁不呛鼻，口感幼嫩。
- 食法：蒜蓉、生吃、凉拌、发酵成黑蒜。
- 价钱：$9/个/A
点样拣选及存放蒜头？
青衣市场鲜味蔬菜档负责人何小姐表示，拣选蒜头的方法简单：
- 蒜头宜完整无缺。
- 不宜选发霉及发黑的蒜头。
- 应选重手及干爽的蒜头。
- 蒜头宜存放在阴凉不易受潮的地方。
发芽蒜头可以食？
- 长出绿色嫩芽的蒜头，只要没有发霉变黑或损坏仍可食用，但不建议再长时间存放，因发芽蒜头的水分开始流失，影响口感和香味。
新鲜蒜头营养高、具健体功效？
营养师：新鲜蒜头含抗氧化物 有益心血管
香港营养师学会认可营养师兼「家营营养中心」营养师黄彦澄（Joey）表示，蒜头含丰富营养价值，并具有多种有益人体健康的功效：
生蒜头营养：
蒜头主要成分是蒜素，是具辛辣气味的主要来源。
蒜头含有维他命B6、维他命C、硒、锰及钾等多种矿物质，并含膳食纤维与天然抗氧化物。
生蒜头功效：
蒜头具抗菌及抗炎作用，有助强化免疫系统、降低感染与生病风险、调整肠道菌群及维持肠道健康。
食用蒜头可帮助血管扩张、调节血压，协助维持心血管健康。
中医师：生蒜头健脾暖胃 留意食用宜忌
注册中医陈玉瑜中医博士表示，在中医角度蒜头具疗效，须留意进食宜忌：
- 特点：生蒜性温味辛，具健脾暖胃、行气消积、杀菌解毒及温中散寒的功效。
- 适宜：蒜头适合脾胃虚寒、风寒感冒初期者或食滞腹胀者食用。
- 忌用：阴虚火旺者、身体有热症者或腹泻患者则不宜多吃蒜头。
黑蒜、韩式腌蒜头有何功效？
营养师：抗菌不及生蒜
香港营养师学会认可营养师兼「家营营养中心」营养师黄彦澄（Joey）表示，经过发酵的黑蒜，以及韩式腌蒜头，功效与生蒜有明显分别：
- 黑蒜：经低温发酵后，刺激的蒜素会转化为更稳定的硫化物，对肠胃较温和，胃酸过多人士都能食用，但杀菌能力就略低于生蒜。
- 韩式腌蒜头：腌渍后，辛辣味大减，口感温和，并能保留大部分营养与抗氧化成分。不过因添加了糖与盐，加上蒜素和维他命C有少量流失，抗菌效果同样不及生蒜，同时控糖、高血压及肾病患者宜适量控制食量。
中医师：黑蒜及腌蒜食用宜忌
生蒜经过发酵或腌制处理后，其性质和功效会有所转变：
- 黑蒜：性味转为平和，有助增强免疫力、调节血糖，适宜保健人士进食，但肠胃弱者勿空腹吃。
- 韩式腌蒜头：因加入醋性味偏凉，有开胃消滞功效，能改善食欲不振，建议肾虚人士不宜多吃。
自制韩式腌蒜
营养师黄彦澄表示，韩式酱腌蒜头是一种常见的韩国腌制小菜，酸甜开胃，做法亦不繁复，可参照以下食谱。
材料：蒜头6至8个、红辣椒碎3只、酱油1.5杯、水2杯、醋半杯、砂糖半杯
做法：
- 剥出蒜肉及去皮，洗净及抹干。
- 煮滚酱油、水、红辣椒碎、醋及砂糖，待凉成腌汁。
- 将蒜头放入干爽的玻璃器皿内，注入腌汁，密封再放入雪柜冷藏约一星期。
自制发酵黑蒜
在中医角度，黑蒜是温和的养生食品。注册中医陈玉瑜中医博士指，想自制黑蒜，做法亦很简单。
材料：原颗蒜头
做法：
- 原颗生蒜擦去泥土并保留外皮，彻底抹干表面水分，避免发霉。
- 在电饭煲内铺上牛油纸或放上蒸架，加上蒜头，使用保温模式，维持于摄氏60至70度，上盖密封发酵12至21日，期间开盖抹去水气及翻动蒜头，令蒜头发酵得更均匀。
- 发酵后的蒜头会完全变黑，质感变得柔软并富天然的酸甜香气。最后取出黑蒜，风干约5天后入樽密封便完成。
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文：EH 图：星岛日报、被访者提供
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