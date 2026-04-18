蒜头功效解构 6款常见生蒜头特点 黑蒜/腌蒜功效及制法｜食材知识

蒜头是可塑性很高的食材，可用来做佐料入馔及调制酱汁，还可制成黑蒜、腌蒜做保健食品。据中医师和营养师说，蒜头来自不同产地、品种，或经过加工处理的黑蒜及腌蒜，风味、吃法与食用功效也各异，大家可因应个人口味及体质选择，吃得健康又美味。

鲜味蔬菜档负责人何小姐表示，6款常见蒜头各有不同味道及烹法。

6款常见蒜头 味道及烹法大不同？

蒜头即是大蒜，是常用来提鲜、增香与辟腥的调味食材，主要盛产于亚洲地区。青衣市场鲜味蔬菜档负责人何小姐表示，本地买到的新鲜大蒜主要来自内地，例如白蒜、荷花蒜和红皮蒜都是常见品种。另有出产自泰国或日本的蒜头，价钱比内地贵，主因是产量较少，供货不够稳定。蒜头的香气、味道与质感，视乎产地略有不同，不妨因应烹法或菜式类别挑选合适的品种。



6款常见蒜头特点、煮法

1. 白蒜 性价比高

白蒜

特点：外皮及蒜肉雪白，是耐寒且产量最多的品种。

产地：中国

味道：水分较重，多汁幼嫩，辛辣与香气适中。

食法：切片伴香肠、腌渍。

价钱：$6.9/3个/B

2. 独子蒜 爽脆饱满

独子蒜

特点：每颗只得一瓣的蒜头，又名独头蒜，个头圆浑饱满，质感硬实爽脆。

产地：中国

味道：清甜不会过于辛辣，蒜味亦比普通蒜头温和。

食法：生吃、烧烤。

价钱：$15/包/A

3. 红皮蒜头 辛辣味浓

红皮蒜头

特点：蒜瓣比一般蒜头大颗，外皮带少许褐红色。

产地：中国

味道：辣味强烈，水分较少，质感比白蒜硬实。

食法：炒菜、炖肉、烤焗。

价钱：$26/斤/A

4. 荷花蒜 腌肉首选

荷花蒜

特点：外形像朵盛开的荷花，表面呈紫红色，又名紫皮蒜。

产地：中国

味道：蒜香味浓郁具刺激作用，爽脆辛香。

食法：炸蒜、调酱、盐焗、腌肉。

价钱：$20/斤/A

5. 有机蒜头 天然栽种

有机蒜头

特点：标榜在有机农场种植，生长过程没有使用化学农药及人造肥料。

产地：泰国

味道：蒜香浓烈且不带刺鼻的辛辣味道，带有甜味。

食法：小炒、焖煮。

价钱：$36/包/B



6. 福地白 细嫩清甜

福地白

特点：原颗色泽雪白，蒜瓣比一般大蒜少，但肥大肉厚。

产地：日本

味道：爽口清甜，香味浓郁不呛鼻，口感幼嫩。

食法：蒜蓉、生吃、凉拌、发酵成黑蒜。

价钱：$9/个/A

点样拣选及存放蒜头？

青衣市场鲜味蔬菜档负责人何小姐表示，拣选蒜头的方法简单：

蒜头宜完整无缺。

不宜选发霉及发黑的蒜头。

应选重手及干爽的蒜头。

蒜头宜存放在阴凉不易受潮的地方。

发芽蒜头可以食？

长出绿色嫩芽的蒜头，只要没有发霉变黑或损坏仍可食用，但不建议再长时间存放，因发芽蒜头的水分开始流失，影响口感和香味。



注册中医陈玉瑜中医博士建议，应视乎个人体质进食生蒜、黑蒜及腌蒜。

新鲜蒜头营养高、具健体功效？

营养师：新鲜蒜头含抗氧化物 有益心血管

香港营养师学会认可营养师兼「家营营养中心」营养师黄彦澄（Joey）表示，蒜头含丰富营养价值，并具有多种有益人体健康的功效：

生蒜头营养：

蒜头主要成分是蒜素，是具辛辣气味的主要来源。

蒜头含有维他命B6、维他命C、硒、锰及钾等多种矿物质，并含膳食纤维与天然抗氧化物。

生蒜头功效：

蒜头具抗菌及抗炎作用，有助强化免疫系统、降低感染与生病风险、调整肠道菌群及维持肠道健康。

食用蒜头可帮助血管扩张、调节血压，协助维持心血管健康。

中医师：生蒜头健脾暖胃 留意食用宜忌

注册中医陈玉瑜中医博士表示，在中医角度蒜头具疗效，须留意进食宜忌：

特点：生蒜性温味辛，具健脾暖胃、行气消积、杀菌解毒及温中散寒的功效。

适宜：蒜头适合脾胃虚寒、风寒感冒初期者或食滞腹胀者食用。

忌用：阴虚火旺者、身体有热症者或腹泻患者则不宜多吃蒜头。



经发酵的黑蒜是近年流行的保健食品。

营养师黄彦澄认为，应配合均衡饮食，才能发挥蒜头的营养价值。

黑蒜、韩式腌蒜头有何功效？

营养师：抗菌不及生蒜

香港营养师学会认可营养师兼「家营营养中心」营养师黄彦澄（Joey）表示，经过发酵的黑蒜，以及韩式腌蒜头，功效与生蒜有明显分别：

黑蒜：经低温发酵后，刺激的蒜素会转化为更稳定的硫化物，对肠胃较温和，胃酸过多人士都能食用，但杀菌能力就略低于生蒜。

韩式腌蒜头：腌渍后，辛辣味大减，口感温和，并能保留大部分营养与抗氧化成分。不过因添加了糖与盐，加上蒜素和维他命C有少量流失，抗菌效果同样不及生蒜，同时控糖、高血压及肾病患者宜适量控制食量。

中医师：黑蒜及腌蒜食用宜忌

生蒜经过发酵或腌制处理后，其性质和功效会有所转变：

黑蒜：性味转为平和，有助增强免疫力、调节血糖，适宜保健人士进食，但肠胃弱者勿空腹吃。

韩式腌蒜头：因加入醋性味偏凉，有开胃消滞功效，能改善食欲不振，建议肾虚人士不宜多吃。



韩式酱腌蒜头酸甜开胃，能开胃去腻。

自制韩式腌蒜

营养师黄彦澄表示，韩式酱腌蒜头是一种常见的韩国腌制小菜，酸甜开胃，做法亦不繁复，可参照以下食谱。

材料：蒜头6至8个、红辣椒碎3只、酱油1.5杯、水2杯、醋半杯、砂糖半杯

做法：

剥出蒜肉及去皮，洗净及抹干。 煮滚酱油、水、红辣椒碎、醋及砂糖，待凉成腌汁。 将蒜头放入干爽的玻璃器皿内，注入腌汁，密封再放入雪柜冷藏约一星期。



黑蒜可用来烹调菜式。

自制发酵黑蒜

在中医角度，黑蒜是温和的养生食品。注册中医陈玉瑜中医博士指，想自制黑蒜，做法亦很简单。

材料：原颗蒜头

做法：

原颗生蒜擦去泥土并保留外皮，彻底抹干表面水分，避免发霉。 在电饭煲内铺上牛油纸或放上蒸架，加上蒜头，使用保温模式，维持于摄氏60至70度，上盖密封发酵12至21日，期间开盖抹去水气及翻动蒜头，令蒜头发酵得更均匀。 发酵后的蒜头会完全变黑，质感变得柔软并富天然的酸甜香气。最后取出黑蒜，风干约5天后入樽密封便完成。



查询：

A：鲜味

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地址：九龙站圆方1楼1090号舖

文：EH 图：星岛日报、被访者提供