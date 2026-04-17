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新蒲岗街坊酒楼点心$3起！午、茶市多重优惠 全人类$3茶位+$18乳鸽

饮食
更新时间：13:54 2026-04-17 HKT
发布时间：13:54 2026-04-17 HKT

位于新蒲岗越秀广场的「港湾宴会厅」，向来是区内街坊家庭聚会和品尝传统粤式点心的热门之选。为庆祝开业周年，酒楼推出了一系列震撼优惠回馈食客，当中除了全人类$3茶位费外，更有超值的$18招牌乳鸽及$3起点心优惠，让顾客能以亲民的价钱，尽情享受一场丰盛的味觉盛宴。

新蒲岗酒楼「港湾宴会厅」周年优惠！全人类$3茶位/点心$3起/$18乳鸽

对于精打细算的香港人来说，下午茶的重点在于抵食。「港湾宴会厅」的周年庆典正好满足了这个要求，顾客只需$3便可开位品茶。此外，逢星期一至日下午茶时段入座，食客更能以$18的激抵价享用外皮香脆、肉质嫩滑多汁的招牌「红烧乳鸽」，绝对是下午茶必点的亮点菜式。

此外，「港湾宴会厅」亦提供多款价格实惠的点心，蒸点、炸点、肠粉等，价格由$13.8起，如笋尖鲜虾饺、蟹籽烧卖皇、怀旧马拉糕等。如果想品尝更多款式，不妨考虑$34.8的点心孖宝，可从指定点心纸中任选两款，组合出自己最爱的下午茶套餐。而午市正价时段，更有$3一件的「椰汁红豆糕」作为饭后甜点，为午餐画上完美句号。

新蒲岗「港湾宴会厅」优惠详情

  • 地址：新蒲岗太子道东638号越秀广场3楼
  • 主要优惠：
    • 全人类饮茶$3茶位
    • 午市点心$3起
    • 下午茶时段红烧乳鸽$18/只
  • 条款及细则：
    • 星期六、日及公众假期，点心、孖宝及组合每款需加$2。
    • 所有特价食品只限堂食，外卖将收取正价。
    • $3椰汁红豆糕需按茶位数下单，且不可与其他优惠同时使用。
    • 所有价格另收加一服务费。

 

资料来源：香港酒楼关注组

 

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