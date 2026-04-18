长者饮茶优惠2026｜10大酒楼/中菜厅乐悠咭折扣！$2茶位/免加一/点心放题半价

长者饮茶优惠2026｜随著乐悠咭的普及，越来越多食肆为长者提供专属的餐饮优惠。对于喜欢「一盅两件」的银发族来说，各大酒楼的茶市优惠绝对不容错过。本文为您整理了2026年最新的10间酒楼长者饮茶优惠，从$2茶位、免加一服务费到点心放题半价，让您轻松掌握最划算的饮茶好去处，与亲朋好友享受悠闲的品茗时光！

2026年长者饮茶优惠！10大酒楼/中菜厅 乐悠咭$2茶位/免加一/点心放题半价

饮茶，是许多香港长者日常的社交活动，与家人朋友「一盅两件」，共度悠闲时光，既是传统，也是生活享受。为了让银发族更轻松地享受这份乐趣，香港多间食肆酒楼，如神灯会馆、稻香、茶皇殿、莲香楼等，均特别为持有乐悠咭的长者提供专属优惠。

1. 神灯会馆 乐悠咭尊享$2早茶茶位

长者饮茶优惠2026｜神灯会馆 乐悠咭尊享$2早茶茶位

屯门的朋友注意！位于屯门市广场的神灯会馆，为乐悠咭持有者提供$2的早茶茶位优惠。这个优惠自开业以来从未间断，让街坊能以实惠的价格，在熟悉的社区中享受精致点心。

神灯会馆

2. 尖沙咀莲香楼/旺角莲香居 $2茶位+免加一

长者饮茶优惠2026｜尖沙咀莲香楼/旺角莲香居 $2茶位+免加一

充满怀旧气息的莲香楼（尖沙咀店）及莲香居（旺角店），为长者提供双重优惠。只需在早上6时至9时45分光顾，凭长者咭或乐悠咭即可享受$2茶位及免加一服务费。

尖沙咀莲香楼

旺角莲香居

3. 旺角襟江酒家 长者早茶免加一

长者饮茶优惠2026｜旺角襟江酒家 长者早茶免加一

旺角的襟江酒家在星期一至五早茶时段，为长者及其同枱客人提供$2茶钱及免加一的优惠，非常适合与家人朋友一同前往。

旺角襟江酒家

4. 茶皇殿4月限定！长者全日免茶位

长者饮茶优惠2026｜茶皇殿4月限定！长者全日免茶位

即日起至4月30日，茶皇殿惊喜推出「老友记快闪优惠」，持有乐悠咭的顾客只要惠顾天水围或土瓜湾店，即可享全日免茶位！优惠适用于早茶、午市、茶市及晚市，但需注意推广日期及适用于星期一至五。

茶皇殿（天水围）

茶皇殿（土瓜湾）

5. 花园点心火锅 长者全日免茶钱

香港仔的花园点心火锅特别关怀长者，凡持有乐悠咭的顾客，不论惠顾早市、午市还是下午茶，只需出示证件即可享免收茶钱的福利，让长者与亲友的聚会更轻松无负担。

花园点心火锅

6. 稻香「晨光老友记」点心优惠

连锁酒楼稻香推出的「晨光老友记」优惠，于星期一至六早上7时至11时，及星期日及公众假期早上7时至10时供应$20.8点心孖宝，多达十款的特价选择、小食及粥品，包括三式鲜虾饺、麒麟马拉糕等经典美味，是早茶的热门选择。值得一提的是，点心优惠只限堂食享用，不设外卖或携走。

稻香集团

7. 利东集团酒楼 早市长者茶位$2

利东集团旗下的利东轩、利东酒家等五间酒楼，为持有乐悠咭的长者提供早市$2茗茶优惠，让您在舒适的环境中品尝传统粤式茶点。

利东集团酒楼

8. 油麻地银杏馆 点心$6起再享85折

作为一间社企餐厅，油麻地的银杏馆不仅提供多款$6起的「耆妙点心」，长者更可凭证件享受额外85折的优惠，让老友记在支持社会企业的同时，也能品尝到物超所值的美味。

油麻地银杏馆

9. 新蒲岗港湾宴会厅 三市茶位$2

位于新蒲岗的港湾宴会厅，为持有乐悠咭的长者提供横跨早、午、晚三市的$2茶位优惠，让饮茶时间更具弹性。

港湾宴会厅

10. 尖沙咀凯悦酒店凯悦轩 平日点心放题低至5折

想偶尔奢华一下？尖沙咀凯悦酒店的凯悦轩为乐悠咭持有者提供平日早鸟点心放题优惠，折实后每位仅需**$213.4起**，即可任点任食精致点心、烧味及甜品，享受星级酒店的优质服务与美食。

凯悦轩