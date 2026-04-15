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元朗「四季甜品」悄然结业！豪言酒店级出品「唔好食唔收钱」 网民：又少个食宵夜嘅地方

饮食
更新时间：08:00 2026-04-15 HKT
发布时间：08:00 2026-04-15 HKT

近月，不少陪伴街坊多年的老字号或是特色小店，均敌不过消费模式转变及高昂经营成本，纷纷黯然离场。日前，再有网民发文指位于元朗的「四季甜品」糖水舖悄然结业，不少街坊及食客为失去一个熟悉的宵夜好去处而大感可惜，感叹「又少一间可以食宵夜嘅地方」。

元朗街坊糖水舖「四季甜品」结业！ 网民：又少个食宵夜嘅地方

日前（13日），有网民在Threads上指位于元朗凤攸南街好顺景大厦地下的「四季甜品」已经结业，大闸及招牌上均被贴满地产商招租的广告。事主亦提到，结业早已有迹可寻，早前店舖「开吓唔开吓」，老板更曾表示「睇心情先开」，认为营业时间不稳定，可能已暗示经营环境面临困难。事实上，早在今年1月，已有元朗的街坊因店舖连续多日没有开门，而质疑其是否已经结业。

曾豪言酒店级甜品「唔好食唔收钱」

据了解，「四季甜品」主打多款中式糖水及港式甜品，如芒果小丸子、窝夫及焦糖炖蛋等，同时亦提供烧卖、鱼蛋等港式街头小食，是区内热门的宵夜选择之一。有趣的是，小店招牌标榜著「酒店师傅主理」，更曾扬言「唔好食，唔收钱」，过去在社交平台的元朗街坊群组也不时掀起话题。

资料来源：missman.man、食在元朗

 

同场加映：元朗金记烧腊餐厅月底结业 50年老店主打古法烧猪、金钱鸡 蔡澜曾大赞烧肉饭与众不同

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