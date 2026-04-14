旺角兆万放题「红火鲜料火锅专门店」结业！亲做网红拍片救市 老板苦叹：谂到头发都冇晒

继日式放题名店帝皇水产宣布结业后，旺角知名食厦兆万中心再有餐厅宣布结业。 今次是主打鸡煲的「红火鲜料火锅专门店」，老板「辉哥」颇有名气，过去亲自上阵做网红，活跃于抖音、小红书等社交平台上积极拍片宣传，从搞笑段子到大跳抖音舞通通做过，瞓身宣传。不过，最终仍难敌时代洪流，于今日（13日）宣布将在今年5月3日结业，告别食客。

旺角兆万放题「红火鲜料火锅专门店」结业 老板化身网红救亡

「红火鲜料火锅专门店」老板辉哥于今日（13日）在餐厅的社交媒体专页上发布影片，亲自宣告结业的决定，感叹现时香港经济环境较差，「谂到头发都冇晒」，并感谢食客多年来的支持。在最后的这段日子，餐厅亦推出了「龙虾蒸锅海鲜餐」四送一的优惠回馈顾客支持。

「红火」主打龙虾海鲜粥底蒸气锅，并提供鸡煲、火锅等多种选择，曾是旺角区内的人气食店之一。自2024年通关以来，辉哥敏锐地察觉到港人消费模式的转变，以及北上消费对本地市道的冲击。面对生意额的下滑，他不甘坐以待毙，选择在「小红书」等社交平台上开展宣传活动，并以老板的身份亲自出镜拍片，化身网红救市，一度令餐厅生意额逆市回升。

网民热议结业原因 贵租、经营模式成关键

尽管辉哥的努力曾带来曙光，但「红火鲜料火锅专门店」最终仍难逃结业的命运。对于餐厅的结业，网民反应不一。有网民对餐厅的经营模式提出质疑，留言指「每一间一做到放题，迟早完」。亦有网民分享其观察，称「星期日，上去午市，成个午市得2枱客」，反映餐厅生意惨淡。另有评论则将矛头指向香港高昂的经营成本，认为「啲租咁贵根本你都做唔到」。

红火鲜料火锅专门店

地址：旺角西洋菜南街1N号兆万中心17楼

电话：2688 6822

营业时间：星期一至日 12pm-2am

最后营业日：2026年5月3日（日）

资料来源：红火鲜料火锅专门店