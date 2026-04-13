连锁酒楼晚市震撼优惠 $28起叹烧鹅/片皮鸭/龙虾伊面 全线分店都有得食

想与亲朋好友轻松享受一顿丰盛的中式晚宴，又担心消费太高？近期，富临皇宫全线分店再度推出极具吸引力的晚市优惠，精选6款人气招牌菜式任君选择，当中包括皮脆肉嫩的京式烤鸭、惹味经典的红葱头上树鸡等，优惠价低至$28即可享用，性价比极高，绝对是晚饭的最佳选择！

富临皇宫晚市$28起叹烧鹅/片皮鸭/龙虾伊面

富临皇宫晚市$28起叹烧鹅/片皮鸭/龙虾伊面

每晚5:30pm起供应 酒楼晚市特价烧味/小菜

富临皇宫的「晚饭优惠6选1」于每日晚上5时30分超供应，无论是传统的烧味、滋补的炖汤，还是生猛的海鲜，总有一款能迎合您的喜好。当中，肉香四溢的烧味选择尤其吸引，例如作为粤菜代表的极品烧鹅皇，以及红葱头上树鸡，低至$28的价钱即可享用。

除了传统肉类菜式，海鲜与汤品同样出色。追求豪华享受的顾客可选择上汤开边波龙伊面，约一斤重的龙虾肉质饱满弹牙，与爽滑的伊面完美结合，每一口都是极致的享受。若想品尝食材的原味，清蒸龙趸斑是绝佳选择，结实的鱼肉与富含胶质的鱼皮，以最简单的清蒸方式突显独有的鲜味。

富临皇宫「晚饭优惠6选1」

适用分店：富临皇宫（全线分店适用）

供应时间： 5:30pm后

优惠内容：晚市期间，惠顾任何一款正价小菜，即可以优惠价从以下六款菜式中选一款。 红葱头上树鸡： $28/半只 (2-4位)；$56/只 (5位或以上) 京式烤鸭： $38/半只 (2-5位)；$68/只 (6位或以上) 极品烧鹅皇： $38/例牌(1/4只) (2-4位)；$68/半只 (5-8位)；$138/只 (9位或以上) 清蒸龙趸斑 (约1斤)： $38/条 (2-5位可享用1条；6位或以上可享用2条) 鲜莲海皇冬瓜盅： $38/盅 (2-6位可享用1盅；7位或以上可享用2盅) 上汤开边波龙伊面 (约1斤)： $88/只 (2-4位可享用1只；5位或以上可享用2只)

条款及细则： 只限晚市堂食，另收茶芥及加一服务费。 不可与其他优惠同时使用。 食品数量有限，售完即止。 须同时惠顾正价小菜一份。



资料来源：富临皇宫

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