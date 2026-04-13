入座饮茶送乳鸽！每日指定时段免费享 全港5间分店适用

以蒸气火锅闻名的「鲜味蒸滚锅」，近期积极转型，在早、午、茶市时段增设了传统粤菜和即制手工点心，成功吸引了大量食客。为庆祝深水埗店开幕，餐厅现正推出震撼优惠，凡于指定时段内两位或以上顾客一同饮茶，即可免费获赠皮脆肉嫩的卤香烧乳鸽一只，优惠更覆盖全部5间分店。

全港5间分店入座饮茶送乳鸽！每日指定时段免费享

全港5间分店入座饮茶送乳鸽！每日指定时段免费享

即日起，只要于中午12时到2时到「鲜味蒸滚锅」位于旺角、尖沙咀、西环、观塘及深水埗的分店，每两位或以上顾客入座，即可免费品尝卤香烧乳鸽乙只。送出的乳鸽制作考究，外皮烤得香脆，内里的鸽肉却依然保持鲜嫩多汁，口感极佳，向来是店内的人气单点菜式。即使错过了优惠时段，食客仍然可以单点这道美味的乳鸽，一饱口福。

火锅店逆市求变 开拓粤菜茶市新战线

「鲜味蒸滚锅」原本以创新的蒸气海鲜和火锅放题为主打，近月积极更开拓早市及茶市时段，加入了多款即点即蒸的手工点心，例如经典的虾饺、烧卖等，更有孖宝$28的抵食之选。同时，菜单亦增添了如龙虾伊面、蜜汁叉烧、明炉烧鹅等深受食客喜爱的传统粤菜，让顾客在品尝火锅之余，也能享受到地道的粤式风味，实行多元化经营，满足不同顾客的口味需求。

「鲜味蒸滚锅」饮茶送乳鸽优惠

优惠时段： 中午12时至下午2时

适用分店： 旺角、尖沙咀、西环、观塘、深水埗全线五间分店。

条款及细则：

优惠需两位起方可享用。

优惠详情及供应情况以分店实际安排为准。

资料来源：鲜味蒸滚锅