大角咀酒楼茶市优惠 大、中、小点心一律$17.8 金钱肚/鲜虾菜苗饺/牛肉球 星期一至日有得食！

连锁酒楼「翠湖金阁」位于大角咀的分店，提供多款精致粤式点心和镬气小菜，是区内街坊的热门家庭饭聚之选。最近，餐厅楼超值的下午茶优惠，大、中、小点心一律以$17.8震撼价计算，吸引了大批食客慕名而来，体验性价比的饮茶时光。

大角咀「翠湖金阁」下午茶大、中、小点心一律$17.8

大角咀「翠湖金阁」下午茶大、中、小点心一律$17.8

点心纸任选大、中、小点$17.8 烧腩仔/烧鹅濑$28

翠湖金阁的下午茶优惠诚意十足，食客于星期一到五下午2时至3时30分入座，便可以划一优惠价$17.8，任选点心纸上多款标示为大、中、小的点心，如沙嗲金钱肚、鲜虾菜苗饺、陈皮牛肉球、荷叶珍珠鸡等。周末及假日的价格亦仅为$20.8，有网民分享在平日到访时，酒楼内更是人头涌涌，座无虚席。

除了琳瑯满目的点心优惠外，翠湖金阁还提供多款小食、粉面饭及烧味优惠等。其中，最为瞩目的莫过于$28一碗的烧味汤粉面饮，食客可自选贵妃鸡、烧腩仔、烧鹅等，配以河粉、濑粉、生面等主食，性价比极高。

翠湖金阁下午茶点心优惠

优惠价格： 星期一至五：$17.8 星期六、日及公众假期：$20.8

优惠时段：2pm-3:30pm（以入座时间计算）

条款细则： 优惠不包括「顶点」、「特点」、粥、粉面饭及甜品。 另收茶芥及加一服务费。

餐厅资料： 名称：翠湖金阁（大角咀店） 地址：大角咀诗歌舞街38号亮贤居地下 电话：2681 1668 营业时间：星期一至日 7am-11pm



资料来源：天水围…………日与夜