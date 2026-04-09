深水埗米线名店「云南风味」重开罗生门 街坊质疑有人借尸还魂：与旧店无关

老店结业后传出重开消息，往往能勾起街坊食客的集体回忆。近日，于深水埗屹立30年的「云南风味过桥小锅米线」，在结业近一年后突然挂起「升级重开」的横额，最初引来食客期待。然而，有熟客透露，此次「重开」并非原班人马，有新租客疑利用老店名气「借尸还魂」，演变成一场「罗生门」。

深水埗「云南风味米线」结业后「被重开」！？街坊质疑有人借尸还魂

横额声称「升级重开」惹热议

昨日（9日），有网民在社交平台上分享，指去年6月结业的「云南风味过桥小锅米线」原址，挂上了一幅写有「云南风味米线 难舍（舍）街坊情 升级重开进行中」的红色横额，预告即将回归。该店作为香港最早引入云南米线的餐厅之一，以正宗风味被誉为米线界的「元祖」，去年突然结业曾让不少熟客感到惋惜。正当街坊热切期待之际，剧情却出现了意想不到的转折。

熟客报料揭真相：原老板感错愕

一名熟客向《星岛头条》透露，新店并非由原老板经营。据他描述，原舖位属老板家族持有，去年因私人理由无奈结业。近期舖位成功租出，惟新租客接手后，却擅自沿用「云南风味米线」的名义，并高调挂上「难舍（舍）街坊情」的横额作宣传，令人有所误解。

该名熟客称原老板及一众熟客在网上见到帖文后感到十分错愕，并直斥新租客「盗用我们的招牌，欺骗街坊的感情」，原老板亦已透过地产商与新租客进行沟通。他补充，米线店确有计划重开业务，惟因短时间内未能处理，才将舖位出租。

新租户：绝对唔会用同一个名

另外，有网民亦提到现时舖位由相邻粥店承租，《星岛头条》记者亦致电粥店了解，店员成小姐承认是同乡朋友得悉旧舖老板决定退休，便于上月租下舖位重新装修。她强调，朋友绝不会沿用「云南风味过桥小锅米线」的招牌「老乡本身都唔系云南𠮶度人，所以一定唔会用原本个名。」

当记者问及为何在横额上写上「云南风味米线」、「升级重开」等字眼，是否存心误导街坊、食客，成小姐指因横额上用字造成误会，新租户昨日已透过业主向原老板解释清楚，并澄清无意借其商号作宣传，并希望能够尽快平息争议。

资料来源：ssp.bros.852、长沙湾街坊