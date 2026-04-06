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美国百年文化「花生配可乐」突翻红！网民大赞：不想再喝其他可乐的地步 众议员亲自拍片示范

饮食
更新时间：16:09 2026-04-06 HKT
发布时间：16:09 2026-04-06 HKT

饮食文化无分国界，一种饮品的配搭，可以瞬间突破地域限制，成为网络热话。近日，一款源自美国南方，将咸味花生加入可乐的百年传统饮品「农夫可乐」，在日本社交媒体上意外爆红，引起网民争相仿效及热烈讨论，更让发源地的美国民众也加入这场跨文化美食交流。

「花生配可乐」掀热潮 美国百年文化获日本网民力捧

近日，有日本网民在社交平台X（前称Twitter）上分享，自己大约在30年前从村上春树的散文中得知一种特殊饮食习惯，将花生加入可乐中，直至最近才决定一试。 他形容这种食法将花生的咸香与可乐的香甜结合，初尝的感受是「怎么可以这么好喝啊，甚至到了让人不想再喝其他可乐的地步了」。

此帖文一出，迅速成为日本网络的热门话题。 有网民仿效后表示，「感觉口感变得圆润，甜味也变得更高雅了」，认为咸味中和了可乐的甜腻；但也有人认为「味道完全在想像的范围之内」，未有太大惊喜。 

众议员亲自拍片示范「农夫可乐」

这股风潮更传回美国，不少美国网民，甚至包括美国众议员迈克・科林斯（Mike Collins），都亲自拍片示范如何享用正宗的「农夫可乐」（Farmer's Coke），并解释这是1920年代当地农民为了方便在工作时，不需用手接触食物便能快速补充能量的实用智慧。

 

资料来源：RepMikeCollinsnekoyamamanagermu_mu_＠X

 

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