复活节自助餐9大优惠！文华东方/尖沙咀百乐/W酒店买一送一 $191起叹尽龙虾/生蚝/皇帝蟹

复活节长假期将至，不少人正计划与亲友共享美食。全港多间星级酒店均有推出复活节自助餐优惠，当中包括W酒店、文华东方酒店等低至买一送一，其中港岛海逸君绰酒店的自助午餐，折后每位仅$279起，便能享受一场鲍鱼与面包蟹的海鲜盛宴。

1. 港岛海逸君绰酒店 鲍鱼、蟹脚海鲜自助餐 复活节快闪55折优惠

1. 港岛海逸君绰酒店 鲍鱼、蟹脚海鲜自助餐 复活节快闪55折

港岛海逸君绰酒店三楼的Harbour Grand Café，以丰盛的海鲜自助餐闻名。自助午餐主打「鲍鱼x面包蟹x蟹脚海鲜盛宴」，提供冻虾、青口、椒盐鲍鱼及矶烧鲍鱼等，海鲜迷不容错过。晚餐的「海鲜嘉年华」则升级加码，献上波士顿龙虾、特大阿根廷虾及鹅肝酱等矜贵菜式，并设有「火焰野菌意大利饭」等即席烹调表演，增添视觉与味觉的双重享受。

2. 香港W酒店 复活节限定 沪上风情自助晚餐买一送一

2. 香港W酒店 复活节限定 沪上风情自助晚餐买一送一

想来点不一样的体验？W酒店KITCHEN餐厅于4月3日至7日期间，特别与上海外滩W酒店联乘推出「沪」味自助餐。除了有招牌的冰镇海鲜如新鲜生蚝和龙虾，更带来一系列上海特色佳肴，包括「香柠油爆虾」、「石库门南乳汁烧肉」等地道美食，还有即制小笼包及鲜肉锅贴，让味蕾穿梭于香港与上海之间。

3. 香港黄金海岸酒店 亲子玩乐首选 复活节自助餐$370/位起

3. 香港黄金海岸酒店 亲子玩乐首选 复活节自助餐$370/位起

香港黄金海岸酒店绝对是家庭客的首选。除了琳瑯满目的自助餐美食，酒店更为小朋友准备了「缤纷复活兔帽子制作坊」、「智趣寻蛋任务」及「鲨鱼冒险岛」室内游乐场等精彩活动。自助晚餐户外炭烤区呈献蒜香扇贝和原只炭烤乳猪；每位宾客更可获赠一份法式焗龙虾米多，倍添尊贵。

4. 香港百乐酒店 意日Fusion自助餐买一送一

4. 香港百乐酒店 意日Fusion自助餐买一送一

尖沙咀香港百乐酒店的Park Café，在复活节大玩创意，将意式与日式料理完美结合。晚餐的黑松露海胆意大利饭、矶煮鲍鱼温泉蛋等菜式，火花十足。餐厅更变身为亲子乐园，设有充气城堡、夹公仔机，并举办「复活抛抛乐」及迷你杯子蛋糕工作坊，让大人小孩都能乐在其中。

5. 九龙东帝苑酒店 复活节园趣自助餐 特设工作、户外游戏摊位

5. 九龙东帝苑酒店 复活节园趣自助餐 特设工作、户外游戏摊位

位于将军澳的九龙东帝苑酒店，于2楼的宝钻厅打造了一个集美食与玩乐于一身的复活节派对。除了有专为小朋友而设的糖果朱古力蛋工作坊、充气弹床及迷你哥尔夫球等摊位游戏，自助晚餐更以港式海鲜为主题，供应椒盐濑尿虾、蒜蓉蒸蛏子及即开生蚝，充满地道风味。

6. 湾仔诺富特世纪酒店 海鲜半自助餐买一送一

6. 湾仔诺富特世纪酒店 海鲜半自助餐买一送一

湾仔诺富特世纪酒店Le Café提供性价比极高的海鲜半自助晚餐，宾客可无限享用头盘、冰镇海鲜、杂锦鱼生寿司及多款热食甜品。复活节期间更增设小丑魔术、脸部彩绘及复活蛋彩绘等活动，为佳节增添欢乐气氛。

7. 北角海逸酒店 拉丁风味下午茶买一送一

7. 北角海逸酒店 拉丁风味下午茶买一送一

北角海逸酒店推出充满南美风情的自助餐，但更吸引眼球的是其「和风花园・法式絮语」下午茶买一送一优惠。咸点包括精致的和牛三文治与鱼子酱温泉蛋，甜点则有清新的柚子云呢拿挞和北海道3.6牛乳千层奶挞，配上一球Movenpick雪糕，缔造悠闲的午后时光。

8. 8度海逸酒店 蟹黄海鲜盛宴低至5折 任食皇帝蟹/蟹粉菜/鸭肝

8. 8度海逸酒店 蟹黄海鲜盛宴低至5折 任食皇帝蟹/蟹粉菜/鸭肝

8度海逸酒店以「蟹黄海鲜」为主题，自助晚餐带来一系列奢华蟹馔，如香草蒜蓉烤皇帝蟹、蟹粉扣黄金鲍鱼等。此外，还有鳕场蟹脚、即煎日本岩手牛及招牌芒果拿破仑，美食选择应有尽有。复活节期间同样有小丑表演及彩绘活动，充满节日气氛。

9. 香港文华东方酒店 星级自助餐买一送一 波士顿龙虾/雪蟹脚/招牌海南鸡

9. 香港文华东方酒店 星级自助餐买一送一 波士顿龙虾/雪蟹脚/招牌海南鸡

作为顶级酒店的代表，香港文华东方酒店的快船廊自助餐向来是品质保证。美食涵盖烤顶级牛肋排、波士顿龙虾、雪蟹脚等环球美食，更有海南鸡、新加坡叻沙等地道风味。甜品方面，招牌的文华芝士饼和1963文华芝士饼绝对不能错过，为这场盛宴画上完美句号。

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