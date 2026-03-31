一连两星期！美心MX长者优惠回归 乐悠咭全日8折优惠 全线分店适用

美心MX长者优惠｜踏入四月，美心MX特别为老友记带来一份贴心惊喜，推出连续两星期的长者专享折扣，让持有乐悠咭的老友记们能以全日8折的价钱，品尝一顿充满港式风味的温暖餐点。这次限时优惠不仅是对银发族支持者的回馈，也提供了一个让家人朋友共聚一堂、享受美食的绝佳机会。

美心MX长者优惠 乐悠咭一连两星期全日8折

美心MX长者优惠 乐悠咭一连两星期全日8折

美心MX长者8折优惠 全线分店适用

为了回馈长者顾客的长期支持，由4月1日起至4月14日，长者们凭乐悠咭于美心MX及美心Food²分店惠顾，即可享受全日8折的独家优惠。这项优惠覆盖全日时段，无论是想品尝一顿丰富的午餐，还是寻觅温馨的晚餐，长者们都能灵活安排时间，与亲朋好友共享美食。

美心MX及美心Food²的餐牌设计周全，旨在满足不同顾客的需求。其中「焗猪扒饭」，金黄香脆的猪扒搭配酸甜茄汁与蛋香炒饭，口感层次丰富，一直是店内的人气王；烧味系列同样驰名，「蜜汁叉烧」色泽红润亮泽，肉质软腍且富肉汁，外层的蜜汁香甜而不腻，适合追求健康饮食的长者。

美心MX长者优惠

适用分店： 全线美心MX及美心Food²分店。

优惠期限： 2026年4月1日至4月14日。

优惠详情： 长者顾客于优惠期内，可享全日餐饮8折优惠。

条款及细则： 顾客或需出示长者咭、乐悠咭或香港身份证等年龄证明文件。 此优惠或不适用于购买节日产品、外卖派对美食、餐券及手机点餐。 优惠不能与其他折扣、推广或优惠券同时使用。 详情以店内宣传品为准，美心MX及美心Food²保留所有最终决定权。



资料来源：美心MX (Maxim's MX)