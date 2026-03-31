稻香长者饮茶优惠！$20.8点心孖宝 任选鲜虾饺/马拉糕/鸡粥 星期一至日供应
更新时间：13:43 2026-03-31 HKT
发布时间：13:43 2026-03-31 HKT
发布时间：13:43 2026-03-31 HKT
稻香集团旗下酒楼向来是许多家庭及老友记相聚饮茶的首选。最近，稻香再度推出「晨光老友记」优惠，以震撼价$20.8让长者从十款指定美点中任选两款，不论是经典的虾饺、惹味的猪手，还是暖胃的鸡粥，都应有尽有，绝对是早茶爱好者的一大福音。
稻香长者优惠回归！$20.8点心孖宝 任选鲜虾饺/马拉糕/鸡粥
这次稻香的「晨光老友记」优惠可谓诚意十足，精选了十款各具风味的点心、小食及粥品，让食客自由搭配。当中不乏传统的经典滋味，例如三式鲜虾饺、麒麟马拉糕、川汁饺子、韭菜猪红，都是饮茶必点的点心。
此外，优惠亦包含多款特色美点，像是带有微辣胡椒香气、满满胶原蛋白的胡椒汤猪手，还有将榨菜的爽脆与金钱肚的烟韧完美结合的榨菜金钱肚丝蒸陈村粉，风味独特，值得一试。若想来一碗热腾腾的粥品暖胃，鲜猪润滑鸡粥绝对能满足您的味蕾。
稻香长者点心优惠 星期一至日供应
「晨光老友记」优惠适用于星期一至六早上7时至11时，及星期日及公众假期早上7时至10时供应，并需要于中午12时前结账及离座。此外，点心优惠只限堂食享用，不设外卖或携走。
稻香「晨光老友记」优惠详情
- 优惠内容： $20.8于指定十款点心中任选两款（不可重复选择）。
- 供应时段：
- 星期一至六：早上7:00至11:00
- 星期日及公众假期：早上7:00至10:00
- 适用分店：稻香集团旗下指定分店
- 条款及细则：
- 顾客需于中午12:00前结账及离座方可享用此优惠。
- 此优惠不可与稻香集团其他优惠券或电子优惠券同时使用。
- 此优惠可与稻香会员系统的积分作现金扣减同时使用。
- 优惠仅限堂食，不设外卖或携走。
- 所有图片仅供参考，实际出品以实物为准。
同场加映：海港酒家全新晚市孖宝！$198清蒸沙巴龙趸+柚子蜜虾球 悭足$70叹足料海鲜
最Hit
大快活长者优惠强势回归！复活节长假一连十日 凭咭即享$6现金折扣
2026-03-30 15:24 HKT