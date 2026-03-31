荃湾海之恋酒楼「彩荟轩」突传结业？网民目击围板现场 店方澄清传闻...

近年中式酒家面对结业潮，任何风吹草动都容易引发热烈讨论。近日，有网民于社交平台发文，指位于荃湾西海之恋商场的婚宴酒楼「彩荟轩」突然结业，已进行围板清拆，事件随即在网上发酵。《星岛头条》致电酒楼方面了解，店方表示只是内部装修，并将于5月8日重开。

网民目击荃湾西海之恋婚宴酒楼「彩荟轩」围板现场 忧结业先兆

有网民在Facebook群组「全港店舖执笠结业消息关注组」发帖，分享了荃湾西海之恋商场彩荟轩酒楼围封的消息，并指同场的三间酒楼先「淘汰第一间」。从网民分享的图片可见，酒楼门口已被整幅白色围板完全封闭，从外面无法窥探内部情况，引起结业疑云。

据了解，彩荟轩属彩福婚宴集团旗下品牌，主打海鲜料理及精致粤菜。该婚宴酒楼最大的卖点是优越的地理位置，食客可饱览无敌海景及汀九桥地标，更附设户外星空平台，无论是举办传统的中式婚宴，还是浪漫的西式证婚典礼，都深受新人欢迎。

店方澄清围板属装修

鉴于近月不少酒楼食肆相继结业，此帖文一出，随即引发大量网民留言讨论。 不少网民对商场经营状况表示忧虑，指商场位置偏僻，担心「好快变吉场」。亦有网民批评商场设计及配套不足，「泊车优惠小，又无咩好食，最衰系个商场长条形，街头行去街尾」。

记者其后向酒楼方面求证，最终获回复证实，荃湾西彩荟轩并非结业，而仅是进行围板装修，并将于5月8日重新投入服务，澄清了这场「结业」乌龙。

彩荟轩（海之恋商场）

地址：荃湾大河道100号海之恋商场2楼2021-2024号舖

电话：2766 3733

营业时间：星期一至日 8am-4pm；6pm-10:30pm

资料来源：全港店舖执笠结业消息关注组