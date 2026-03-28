长辈庆生告别传统生日蛋糕！唐记$88寿桃礼盒 Threads孝顺仔女热捧：买到满满仪式感

生日庆祝方式推陈出新，除了传统的生日蛋糕，不少人开始寻求更有创意的选择。近日，连锁中式包点店「唐记包点」的寿桃礼盒在网上引起热议，有网民分享购买经历，大赞「$88真系好有仪式感」，从预订到取货的整个过程充满惊喜。不少人更称赞它解决了长辈不爱吃蛋糕的烦恼，既饱含传统祝福寓意，又别具心意。

唐记包点寿桃礼盒获Threads孝顺仔女热捧 $88/半打买到满满仪式感

帖主在Threads上发文，指自己首次购买唐记包点的寿桃礼盒原意只是「口痕买嚟食吓」，未料体验别开生面。整个购买过程像购买生日蛋糕一样，需要预先填写资料并提早预订，而取货时店员更会亲切地道贺「生日快乐」，让她感到惊喜又窝心。

长辈庆生蛋糕新选择 网民：好食又有体面

这款寿桃礼盒售价$88，包含6个蛋黄莲蓉寿桃，但需要提早两天预订。帖文引来大量网民共鸣。许多人分享类似经历，称赞取货时店员的祝福「超有仪式感」，甚至「一开所有人都望住」。

对于不喜欢吃蛋糕的长辈，这款礼盒更成为了绝佳替代品。有网民表示，「我老豆唔钟意蛋糕，呢个真系方便，次次买一盒搞掂」。

除了仪式感，食物品质和包装也备受肯定。精美的包装盒被网民形容「靓到媲美到日本𠮶啲零食手信礼盒」，认为「好似日本车站地区限定手信」。更有自称「识熟人做唐记工场」的网民透露，唐记出品用心讲究，例如「叉烧包啲叉烧都系自家制，唔系拎现成货」，印证了「唐记系咁多间包点店之中最高质又好食」的说法。

资料来源：pan_da_da＠Threads