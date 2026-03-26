大家乐荃新天地店周日结业！惠顾四市即送优惠券 网民慨叹：有啲唔舍得

本港饮食业步入寒冬，大小食肆接连结业，令人惋惜。在经济不景的阴霾下，连锁快餐店亦难以幸免。近日，有网民于社交平台发文，指位于荃湾荃新天地的大家乐快餐店将于本周日（29日）结业，引来不少街坊及网民慨叹。

大家乐荃新天地店结业！惠顾四市即送优惠券

近日，网上流传一张大家乐荃新天地分店的「结业公告」。公告中透露，该店将营业至2026年3月29日（星期日）晚上8时。为感谢顾客长久以来的支持，该店在结业前数天将推出专享优惠，凡惠顾任何时段的套餐，即可获赠优惠券。同时，公告也建议食客日后可稍移玉步至附近其他分店用餐。

网民慨叹：有啲唔舍得

消息一出，随即引发网民热烈讨论。有经常光顾的食客表示不舍，「我成日去食，而家要执啦，有啲唔舍得」。亦有网民对大型连锁快餐店亦难敌结业潮感到惊讶，并慨叹因大环境生意差。不过，亦有部分网民持较乐观的态度，留言「积极面对，办法总比困难多」。由于荃新天地分店的生意一直不俗，有网民期望今次结业只是内部装修，而非永久停业，「希望装修，如果唔系以后荃湾西站冇得食」，可见该分店是不少荃湾西居民的「饭堂」。

大家乐（荃新天地）

地址：荃湾杨屋道1号荃新天地地下FC3-5号舖

电话：2941 0172

营业时间：星期一至日 7am-9:30pm

最后营业日：2026年3月29日（日）

资料来源：新•大家乐讨论区