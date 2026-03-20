连锁快餐店突发优惠！$1起换奶茶/火腿通粉 手机点餐午/晚市再减$6

连锁快餐店大家乐，向来以方便快捷、价钱亲民的港式美食深受市民欢迎。近日，为庆祝手机应用程式「大家乐 App」全新升级，特别为旗下「Club 100」会员推出一系列限时惊喜优惠。其中最为瞩目的，莫过于只需$1即可换购一杯香浓的港式热奶茶，另外还有多项点餐折扣和积分换购奖赏，为顾客带来前所未有的著数体验。

大家乐快闪优惠！$1起换奶茶/火腿通粉

对于奶茶爱好者来说，这绝对是不可错过的福音。大家乐的港式热奶茶，一向以茶味香浓、口感顺滑而备受推崇。即日起至3月20日期间，Club 100会员只需在店内作任何消费，即可凭优惠券以$1的惊喜价换购一杯暖心的热奶茶。此外，会员还可在即日起至3月20日，以$5的优惠价换购早餐的火腿通粉。

大家乐手机点餐再减$6优惠

为了提升顾客体验，升级版的大家乐App让手机点餐流程变得前所未有的简单快捷。无论您身处何方，只需打开App，就能预先点好心仪的餐点，省去排队等候的时间，无论是选择堂食还是外卖，都能轻松搞定。更吸引的是，即日起至3月22日推广周内，Club 100会员凡于早市或茶市透过手机点餐，消费满$30即可享受立减$4的优惠；而3月23到29日凡于午市或晚市则可享$50减$6优惠。

Club 100「乐赏分」换美食

对于长期支持大家乐的忠实顾客，Club 100的「乐赏分」换购计划是回馈大家最好的方式。即日起，会员可以用低至100积分，以优惠价换购多款指定美食。早餐时段，可以用100分加$3换购一碗暖胃的是日靓粥；下午茶则可以换购葡挞或咖喱角。此外，积分还可用于换购午市的经典粟米肉粒饭或晚市的滋润老火汤，让您的每一分消费都变得更有价值。

大家乐优惠详情

活动对象： 大家乐 Club 100 会员

推广日期： 即日起至3月22日

备注：优惠及供应视乎分店而定

资料来源：大家乐 Café de Coral