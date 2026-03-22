新加坡麦片虾做法/材料一文睇 5招秘诀教煮新加坡地道美食｜世界煮意

新加坡的饮食文化受马来西亚菜、中菜及西餐熏陶，像是被誉为国民美食的麦片虾便是源于马拉料理。今天由来自新加坡的张伟忠师傅（CaN LaH行政总厨），示范地道风味的家庭版食谱，爱吃东南亚美食的话，不妨入厨大显身手。

新加坡麦片虾材料/做法

示范菜式：新加坡麦片虾

分量：2人份 需时：40分钟

材料：虎虾 2只、麦片 150克、红辣椒 半只、柠檬叶 2片、南姜花 2瓣、生粉 适量、牛油 150克、蛋黄 4只、糖 少许、鸡粉 少许、菜油 少许

腌料：盐 少许、糖 少许、生粉 适量、蛋白 少许

做法：

柠檬叶、南姜花及红辣椒切幼丝，蛋黄拂匀。 虎虾洗净及沥干，在虾背𠝹一刀，下盐、糖、蛋白及生粉略腌。 用竹签串起虎虾，表面扑上一层薄薄的生粉。 以160度油温炸虾至7成熟取出，加热油至180度，把虾回镬略炸，取出竹签上碟。 用菜油起镬，转小火加牛油煮至半融。 边加蛋黄浆，边搅拌加入空气，有助蛋花炒至脆口。 在蛋花加入柠檬叶丝、南姜花丝及红辣椒丝，炒匀。 麦片加鸡粉及糖捞匀，加入蛋花中炒匀，淋在虾上。

5招秘诀教煮新加坡麦片虾

虎虾肉质爽弹，适合各种烹饪方法。 先以菜油起镬，再以小火煮牛油能保留其香气。 牛油分量必须足够慢慢炒香蛋浆和麦片，切勿担心油腻而减少分量。 红辣椒、柠檬叶及南姜花能为菜式添上层次分明的东南亚风味。 即食燕麦片最适合炮制麦片虾，能于短时间内烹调成酥松香脆的效果。



烹调麦片虾需要较多牛油。

牛油炒蛋浆 酥脆增香

新加坡建国只有数十年，当地民间美食融合了中西煮食精髓，形成独特的餐饮风格，像是黑胡椒蟹、酥炸五香虾枣及麦片虾等，都是广受欢迎的新加坡国菜。在新加坡有逾30年烹饪经验的张伟忠师傅表示，麦片虾是新加坡著名镬气海鲜料理，常见于海产餐馆及熟食中心，做法是利用牛油与麦片快炒至酥脆效果，加上蛋浆令其黏附在鲜虾外层，吃起来鲜香松化。

新加坡名厨擅长优化菜式

17岁开始学习厨艺的张伟忠师傅，是本地新加坡餐厅CaN LaH的行政总厨，他曾在新加坡多间著名及经典食府工作，擅长把当地美食升级和优化，被誉为星洲最有代表性的名厨。张师傅曾任职新加坡中厨协会会长，并带领其厨师团队参与香港及世界级的烹饪大赛，获奖无数。由他设计的餐单，不但凸显新加坡人饮食习惯的多样化，每道菜式更融合个人煮食经验的独特手艺，令人回味。



CaN LaH

营业时间：星期一至六/11:30至22:00；星期日及公众假期/11:00至22:00

地址：尖沙咀海港城港威商场4楼4101号舖

查询：3618 8138

网址：按此

文：EH 图：星岛日报

