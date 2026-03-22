新加坡麦片虾做法/材料一文睇 5招秘诀教煮新加坡地道美食｜世界煮意
更新时间：11:00 2026-03-22 HKT
发布时间：11:00 2026-03-22 HKT
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新加坡的饮食文化受马来西亚菜、中菜及西餐熏陶，像是被誉为国民美食的麦片虾便是源于马拉料理。今天由来自新加坡的张伟忠师傅（CaN LaH行政总厨），示范地道风味的家庭版食谱，爱吃东南亚美食的话，不妨入厨大显身手。
新加坡麦片虾材料/做法
示范菜式：新加坡麦片虾
- 分量：2人份 需时：40分钟
- 材料：虎虾 2只、麦片 150克、红辣椒 半只、柠檬叶 2片、南姜花 2瓣、生粉 适量、牛油 150克、蛋黄 4只、糖 少许、鸡粉 少许、菜油 少许
- 腌料：盐 少许、糖 少许、生粉 适量、蛋白 少许
做法：
- 柠檬叶、南姜花及红辣椒切幼丝，蛋黄拂匀。
- 虎虾洗净及沥干，在虾背𠝹一刀，下盐、糖、蛋白及生粉略腌。
- 用竹签串起虎虾，表面扑上一层薄薄的生粉。
- 以160度油温炸虾至7成熟取出，加热油至180度，把虾回镬略炸，取出竹签上碟。
- 用菜油起镬，转小火加牛油煮至半融。
- 边加蛋黄浆，边搅拌加入空气，有助蛋花炒至脆口。
- 在蛋花加入柠檬叶丝、南姜花丝及红辣椒丝，炒匀。
- 麦片加鸡粉及糖捞匀，加入蛋花中炒匀，淋在虾上。
5招秘诀教煮新加坡麦片虾
- 虎虾肉质爽弹，适合各种烹饪方法。
- 先以菜油起镬，再以小火煮牛油能保留其香气。
- 牛油分量必须足够慢慢炒香蛋浆和麦片，切勿担心油腻而减少分量。
- 红辣椒、柠檬叶及南姜花能为菜式添上层次分明的东南亚风味。
- 即食燕麦片最适合炮制麦片虾，能于短时间内烹调成酥松香脆的效果。
牛油炒蛋浆 酥脆增香
新加坡建国只有数十年，当地民间美食融合了中西煮食精髓，形成独特的餐饮风格，像是黑胡椒蟹、酥炸五香虾枣及麦片虾等，都是广受欢迎的新加坡国菜。在新加坡有逾30年烹饪经验的张伟忠师傅表示，麦片虾是新加坡著名镬气海鲜料理，常见于海产餐馆及熟食中心，做法是利用牛油与麦片快炒至酥脆效果，加上蛋浆令其黏附在鲜虾外层，吃起来鲜香松化。
新加坡名厨擅长优化菜式
17岁开始学习厨艺的张伟忠师傅，是本地新加坡餐厅CaN LaH的行政总厨，他曾在新加坡多间著名及经典食府工作，擅长把当地美食升级和优化，被誉为星洲最有代表性的名厨。张师傅曾任职新加坡中厨协会会长，并带领其厨师团队参与香港及世界级的烹饪大赛，获奖无数。由他设计的餐单，不但凸显新加坡人饮食习惯的多样化，每道菜式更融合个人煮食经验的独特手艺，令人回味。
CaN LaH
- 营业时间：星期一至六/11:30至22:00；星期日及公众假期/11:00至22:00
- 地址：尖沙咀海港城港威商场4楼4101号舖
- 查询：3618 8138
- 网址：按此
文：EH 图：星岛日报
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