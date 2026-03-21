怀旧酒楼席卷旺角！5大品牌重现龙凤大礼堂、手推点心车、失传手工点心 美心皇宫/襟江/莲香

近年，一股怀旧热潮席卷香港餐饮界，尤其在旺角地区，多间充满传统特色的酒楼相继进驻，成为食客追寻昔日情怀的「战场」。这些酒楼不仅重现了经典的龙凤大礼堂、手推点心车等集体回忆，更带来了多款几近失传的手工点心。

旺角怀旧饮茶风再起 5大传统酒楼重现手推点心车吸客

旺角汇聚美心皇宫、莲香居、伦敦大酒楼等多间传统酒楼，它们各具特色，以经典的龙凤大礼堂及手推点心车重现昔日情怀，让食客在寻访怀旧滋味的同时，也能体验旧香港独有的人情味与集体回忆。

1. 美心皇宫 MOKO新店重现龙凤大礼堂、手推车点心

新开幕的「美心皇宫」MOKO店坐拥逾万呎的宽敞空间，入口处一对气势磅礡的龙凤雕刻，重现了旧式宴会厅的辉煌记忆。店内巧妙地以舒适的梳化卡位为主，营造出私密而惬意的用餐环境。

这里的一大亮点是品牌首创的开放式烧味明炉，食客能亲眼见证师傅巧手烤制乳猪的过程，香气四溢。当然，满载著蟹籽滑烧卖、鲜虾蒸粉粿、时菜鲮鱼球等地道点心的传统手推车亦是主角，在热闹的叫卖声中，让顾客随心挑选，重温儿时饮茶的乐趣。

美心皇宫（旺角新世纪广场）

地址：旺角太子道西193号MOKO新世纪广场6楼601号舖

电话：2628 9668

营业时间：星期一至日 7:30am-4pm；5:30pm-10:30pm

2. 莲香居 百年老字号茶楼 保留怀旧手工粤菜

承接莲香楼的百年传统，「莲香居」在旺角打造出一个古色古香的饮茶天地。酒楼坚持以茶盅泡茶、自助点心卡及手推车等传统模式经营，让老饕们沉醉于地道的老式茶楼风味。

除了多款经典点心，这里更供应「莲香居霸王鸭」等怀旧手工粤菜。有趣的是，店家在保留传统之余，亦安排了俄罗斯美女担任知客，为这份古韵增添一抹意想不到的新鲜感，带来独特的用餐体验。

莲香居（旺角）

地址：旺角西洋菜南街218-220号生发大厦3楼

电话：2388 6321

营业时间：星期一至日 6am-12mn

3. 龙珠酒楼 复古宴会礼堂 点心价格亲民

踏进「龙珠酒楼」，入口闪烁的霓虹灯招牌瞬间将人带回八、九十年代的香港。酒楼内部精心布置了气派非凡的「福䘵寿」礼堂，金龙彩凤的雕刻栩栩如生，营造出强烈的复古宴会感。这里的点心车满载著「古法炸芋角」等坊间少见的怀旧美点，价格亦相当亲民，价格由$19.8至$34.8不等。酒楼内更设有鲜活海鲜鱼池，提供长脚蟹、奄仔蟹、沙白蚬及金钱斑等选择，顾客可亲自挑选新鲜海鲜，增添餐饮乐趣。

龙珠酒楼（旺角）

地址：旺角弥敦道610号荷李活商业中心2楼A&B号舖

营业时间：星期一至日 8am-3pm；5:30pm-8:30pm

电话：8300 8142

4. 襟江酒家 百年品牌传承手工艺 点心每日新鲜即制

作为莲香楼前身的百年品牌，「襟江酒家」由颜氏家族后人重新开设，对抗现今「预制菜」的潮流，传承香港饮食的原始味道。酒家最大的卖点，是提供一系列几乎失传的手工点心，例如豉汁蒸鱼云、雀巢芋角及古法猪肚烧卖等，全部由点心师傅每日清晨亲手制作，再由传统手推车送到食客面前。此外，酒家更邀得名厨坐镇，并与多家本地老字号联手，共同守护与推广属于香港的地道饮食文化。

襟江酒家

地址：旺角登打士街56号家乐坊8楼801号舖

电话：2396 3988

营业时间：7am-11pm

5. 伦敦大酒楼 全港最齐全点心车阵容

自上世纪七十年代开业至今，「伦敦大酒楼」早已是旺角的地标性茶楼。这里拥有号称全港最齐全的点心车队，从蒸点、炸物、煎糕到肠粉，各式点心车在三层高的巨大空间内穿梭不息，构成一幅生动热闹的图景。在这里饮茶，食客可以体验到最传统的互动方式——只需朝着心仪的点心车高呼一声，服务员便会热情地将美食推至跟前，那份独特的人情味，正是旧式茶楼最迷人的地方。

伦敦大酒楼