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太兴斩料加餸优惠！古法豉油鸡$48起 每日3:30pm起外卖供应

饮食
更新时间：14:55 2026-03-16 HKT
发布时间：14:55 2026-03-16 HKT

家常晚餐想加添餸菜，又希望方便快捷？近期，连锁餐饮品牌「太兴」针对外卖顾客推出限时优惠，招牌烧味「古法玫瑰豉油鸡」以折扣价发售，低至$48即可品尝，为许多家庭提供了高性价比的加餸选择。

太兴古法豉油鸡$48起 斩料优惠每日外卖供应

太兴古法豉油鸡$48起 斩料优惠每日外卖供应
太兴古法豉油鸡$48起 斩料优惠每日外卖供应

太兴特价烧味 豉油鸡$48起

豉油鸡是粤菜中的经典，也是港式烧味中不可或缺的角色。太兴的「古法玫瑰豉油鸡」强调现场浸制，每一只鸡都是在分店即时用秘制的豉油卤水浸煮而成，确保新鲜出炉，肉质保持在最鲜嫩多汁的状态。鸡皮呈现诱人的酱油色泽，口感顺滑，鸡肉则完全吸收了玫瑰露酒和香料的芬芳，味道香醇浓郁，每一口都是对传统广东风味的极致体验。

本次推广活动专为外卖顾客而设，只要于下午3时30分至6时30分到太兴分店，即可以$48/半只或$88/全只的惊喜价，将「古法玫瑰豉油鸡」带回家中享用，为晚餐提供了方便实惠的加餸选项。

太兴烧味优惠

  • 优惠详情：
    • 古法玫瑰豉油鸡（全只） $88
    • 古法玫瑰豉油鸡（半只）$48
  • 供应时段：3:30pm - 6:30pm
  • 条款及细则：
    • 此优惠为外卖限定。
    • 图片仅供参考，产品数量有限，售完即止。
    • 外卖盒、胶袋或环保餐具包每个需额外收取港币$1。
  • 查询热线：2111 6706 

 

资料来源：太兴集团

 

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