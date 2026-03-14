味菜豆豉炒鲜鱿材料/做法一文睇 易煮惹味小炒 大排档风味｜识煮食谱

味菜豆豉炒鲜鱿是家常菜小炒，将新鲜鱿鱼灼熟，加入甜椒、洋葱、味菜及豆豉爆炒，配搭简单的调味料，镬气十足，令这道鲜味小炒别具大排档风味。

味菜豆豉炒鲜鱿 材料及/做法

味菜豆豉炒鲜鱿 材料及/做法

材料：鲜鱿鱼 300克、青甜椒 1个、红甜椒 1个、洋葱 半个、咸酸菜 100克、蒜蓉 半茶匙、姜 6片、豆豉 2茶匙、清水 适量、绍兴酒 1茶匙、油 适量

调味料：盐 1/3茶匙、蚝油 2茶匙、老抽 1茶匙、砂糖 1茶匙

生粉水：生粉 1茶匙、清水 1汤匙

做法：

青、红甜椒去籽及切件，洋葱切件。洗净咸酸菜及切件，用白镬炒干。 鱿鱼洗净，表面切钻石花纹，再切成小块。将鱿鱼灼熟，取出及沥干。 起油镬爆香蒜蓉、姜片、豆豉，加入甜椒、洋葱及清水，以中火略炒。 加鱿鱼及咸菜略炒，加调味料以大火炒匀，加绍兴酒及生粉水埋芡。

小贴士：如咸酸菜太咸，可浸盐水30分钟以释出咸味。

文：EH 图：星岛日报

