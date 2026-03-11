Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

麦当劳新优惠！限时$3.14食香芋批+挑战游戏赢30日免费苹果批金卡

饮食
更新时间：19:55 2026-03-11 HKT
发布时间：19:55 2026-03-11 HKT

深受港人喜爱的连锁快餐店麦当劳，除了经典的汉堡薯条外，其甜品批系列同样拥有一大批忠实粉丝。为迎接一年一度的「圆周率日」（Pie Day），麦当劳将举行名为「Let’s Pie-ty」的庆祝活动，推出双重惊喜优惠——包括玩游戏有机会赢取「30日免费苹果批金卡」，每日免费品尝这款经典甜点，另外一年一度$3.14甜品批优惠也一同回归，不用错过。

麦当劳App内挑战记忆力 赢取苹果批金卡

想将「30日免费苹果批金卡」据为己有？方法非常简单。由即日起至Pie Day前，顾客只需打开麦当劳手机应用程式，参与名为「解码π对 Let’s Pie-ty」的限时记忆游戏。玩家需要在限定时间内，尽可能准确地输入圆周率（π）小数点后的数字（如3.14159...）。系统将根据输入的准确度及长度进行评分，得分最高的首314名玩家，即可成为金卡得主，享受连续30日免费换领苹果批的甜蜜滋味。这个活动不仅考验玩家的记忆力，更为这款经典甜品增添了趣味互动。

苹果批作为麦当劳的标志性甜品，其金黄酥脆的外皮包裹著温热甜美的苹果果肉，带有淡淡肉桂香气，每一口都让人感到满足，是无数人从小到大的美味回忆。这次活动的优胜者将能免费回味这份经典足足一个月。

3月14日Pie Day一日限定！ $3.14食香芋批

除了紧张刺激的App游戏外，麦当劳也为所有顾客准备了回馈。在3月14日「Pie Day」当天，顾客可以透过麦当劳App，以优惠价$3.14购买一件香芋批。香芋批以其独特的粉紫色酥皮和绵密香甜的芋头内馅而闻名，是麦当劳限时批品项中的人气王，每次回归都掀起抢购热潮。这次以$3.14这个极具象征意义的价钱推出，预计将再次吸引大量粉丝支持，让大家一同感受Pie Day的节日气氛。

麦当劳优惠详情

  • 活动名称： 麦当劳【Let’s Pie-ty】
  • 活动一：解码π对游戏
    • 内容： 于麦当劳App内参与游戏，挑战输入最长的π code，得分最高的首314名玩家可获奖。
    • 奖品： 30日免费苹果批金卡乙张。
    • 期限： 由即日起至3月13日。
  • 活动二：$3.14叹香芋批
    • 内容： 顾客可于麦当劳App使用$3.14电子优惠券购买香芋批乙件。
    • 期限： 仅限3月14日当天。
  • 条款与细则：
    • 所有活动需透过麦当劳手机应用程式参与。
    • 奖品及优惠数量有限，送完即止。
    • 活动详情及条款以麦当劳公布为准。

