港男叫外卖炒饭中伏！力数3宗罪怒斥「食唔落」 1点质疑为预制菜：连作为厨师嘅尊严都冇

买外卖是不少港人的日常，不过最怕送餐后发现货不对办。早前，有港男在社交平台发文分享「中伏」经历，表示经外卖平台在一间声称主打炒饭的餐厅叫外卖，结果食物质素令人大失所望。他在文中力数3宗罪，形容吃至中途已经「食唔落」，更因1点质疑其为预制菜，怒斥店家「连作为厨师嘅尊严都冇」，即看下文了解详情。

港男叫外卖炒饭中伏！力数3宗罪怒斥「食唔落」

早前，有网民在Threads发文，指在外卖平台看见一间店名相当「霸气」的餐厅，主打各式炒饭，于是决定与同事一尝究竟。惟食物送到手上后，实际味道却与预期大相径庭。事主表示，所有炒饭味道几乎一样，「只系有虾仁嘅再摆多几只上去，都唔知有冇炒过」。其次，炒饭饭粒湿软，「唔挺身唔干身」，口感不佳，味道偏咸，让他食至7成便「食唔落」，「我食咗7成就弃饭，其他同事食唔够一半。」

1点质疑为预制菜 事主狠批：连作为厨师嘅尊严都冇

而最令事主不满的，就是以$9加配的溏心蛋，竟然是预制真空包装食品，「最嬲就系只溏心蛋，9蚊比粒预制嘅？」怒斥店家作为厨师，却连基本尊严都欠奉，「连作为一个厨师嘅尊严都冇，好意思赌上厨师生涯？」经这次事件后，他决定发文提醒网民，「希望大家唔好好似我咁傻，祝佢厨师生涯今日结束！」

网民提醒留意「关键字」：睇名就知大伏

帖文引起网民热议，不少网民指店名已露端倪，质疑是内地流行的「国潮外卖」模式，「越来越多中国预制菜流入嚟香港，而家都要留意吓中国国潮外卖啲关键字，睇到𠮶啲乜嘢赌上厨师生涯/翻滚吧炒饭𠮶啲奇怪名要格外留意，最好食返有门店嘅」、「一睇名就知系大陆而家最出名国潮外卖，用预制菜之余，卫生真系没有最差，只有更差」、「呢个大陆劲出名，周街都有嘅连锁预制菜外卖炒饭，出名大伏。」

有网民分享类似经验，指该类店舖多数位于工厦地址，「睇地址，工厂大厦就知咩料」、「赌上厨师生涯=换过部微波炉，我都好似有见到呢间，不过见到系工厦就冇叫」、「见到工厦地址嘅，建议唔好叫….」、「而家好多工厦地址都系呢啲预制嘢，劲伏，大家睇路，叫外卖最好check下间舖先。」

图片及资料来源：Threads@chanchillon

文：Y