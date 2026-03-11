一粥面斩料加餸优惠！红烧猪手／盐焗鸡$38起 全线分店每日11pm/3pm起开售

面对持续上涨的生活成本，许多家庭发现外出用餐可能比亲自下厨更具成本效益，因而改变了消费习惯。为顺应此趋势，连锁快餐店「一粥面」近期推出限时外卖推广活动。顾客可以享受到接近半价的折扣，以$38的优惠价购买红烧猪手或盐焗鸡，为家庭加餸提供一个实惠的选择。

一粥面快闪优惠！红烧猪手／盐焗鸡$38起

一粥面快闪优惠！红烧猪手／盐焗鸡$38起

$38叹惹味红烧猪手

「一粥面」优惠推广的焦点，无疑是限时优惠的「红烧原只猪手」。猪手经过精心烹调，以传统红烧方式焖煮至软腍入味，外皮Q弹充满胶质，肉质则轻易就能用筷子分离，酱汁香浓醇厚，非常适合配饭享用。这道菜式由原价$58减至$38，优惠只在3月11日至13日的下午4时至6时提供，是下午茶加餸或为晚餐提早做准备的绝佳选择。

$48原只盐焗鸡 全日3市供应

除了限时的猪手优惠，「一粥面」同时推出另一款经典家常菜式「原只盐焗鸡」。这款盐焗鸡标榜（免斩），方便顾客原只带走，无论是家庭聚餐还是作为祭祀食品都非常得体。鸡只以传统盐焗方法炮制，外皮金黄，肉质保持嫩滑多汁，并带有淡淡的咸香。此优惠价为$48（原价$58），于上午11时后全日供应，让顾客在不同时段都能享受到这份美味。

一粥面外卖优惠

推广分店： 一粥面全线分店

优惠期限： 红烧原只猪手：2026年3月11日至3月13日，下午4时至6时 原只盐焗鸡：由即日起，上午11时后供应

条款及细则： 优惠只限外卖自取。 优惠不能与其他折扣或推广同时使用。 每位顾客每次交易限购各款产品2件。



资料来源：一粥面