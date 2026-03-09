青衣屋邨酒楼黯然结业！街坊：最后一晚都系得3、4枱客 区议员透露舖位去向...

屋邨酒楼是不少街坊的「聚脚点」，承载著跨代人的社区人情味与集体回忆。近日，位于青衣长康邨的「喜悦皇宫酒楼」传出结业消息，这间陪伴街坊多年的食肆悄然落幕，在最后一夜仅得三、四枱客人的冷清场面中，更显唏嘘。事件引起地区热议，不少居民对此表示惋惜。

青衣长康邨「喜悦皇宫酒楼」结业 街坊叹昔日不再

事缘，有网民在Facebook群组「青衣街坊吹水会 」上分享，指长康邨长康第一商场的「喜悦皇宫酒楼」已于昨日（8日）正式结业。该网民感叹，酒楼在最后一个营业晚上，仍然仅有「三、四枱客人」，场面略显冷清，与昔日坐无虚席的热闹光景形成强烈对比，字里行间流露出对酒楼的不舍。

翻查资料，「喜悦皇宫酒楼」于2017年9月开业，至今经营近七个年头。面对近年严峻的经营环境，酒楼亦曾想尽办法突围求存。去年，酒楼便曾推出$138 4.5小时任饮任食麻辣鸡煲及打边炉的优惠，期望能杀出重围，挽救生意。可惜，最终仍不敌现实，以「租约期满」为由，向多年支持的顾客正式告别。

网民：酒楼只会愈来愈难做

酒楼结业的消息触动了不少街坊的神经，许多人对这家熟悉的食肆消失感到突然。有食客留言表示「寻日朝早先去过饮早茶」，对其迅速结业感到错愕；亦有曾经光顾的市民怀念道「有幸试过一次羊腩煲，同吃新年饭唔差的，有点可惜」。

有留言更指出，现今的经营环境下，「酒楼只会愈来愈难做」，认为可能需要「全部请外劳价及减租可能先得」，才能勉强维持。另外，有网民分析该屋苑的经营挑战，直指「长康、长青都系老人邨，单靠做老人家早茶揾唔到几多」，点出了客源单一及消费力不足，可能是压垮这类旧式屋邨酒楼的其中一个原因。

区议员透露新酒楼下月登场

正当街坊为失去一个聚脚点而惋惜之际，事件迎来转机。葵青区议员徐晓杰在个人社交媒体专页上透露，该舖位已经成功租出，将由新的酒楼营运者接手。据悉，新团队将会为店舖进行内部翻新及设备升级，预计最快于一个月内便能正式开业，继续在原址为区内居民提供餐饮服务。

资料来源：青衣街坊吹水会、徐晓杰@Facebook