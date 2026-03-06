Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

九龙东帝苑酒店饼店3月优惠！招牌拿破仑蛋挞外卖买一送一 每日2时间新鲜出炉

饮食
更新时间：13:33 2026-03-06 HKT
发布时间：13:33 2026-03-06 HKT

位于将军澳的九龙东帝苑酒店于年初开幕后，便持续推出令人惊喜的优惠。踏入3月，酒店内的Fine Foods Lounge更是推出了一项令人难以抗拒的限时礼遇，每日新鲜出炉的「拿破仑蛋挞」正进行外卖买一送一优惠，每日限量供应。

九龙东帝苑酒店Fine Foods Lounge饼店 拿破仑蛋挞买一送一

九龙东帝苑酒店Fine Foods Lounge饼店 拿破仑蛋挞买一送一
九龙东帝苑酒店Fine Foods Lounge饼店 拿破仑蛋挞买一送一

招牌拿破仑蛋挞每日2时间新鲜出炉

有别于坊间一般的蛋挞，九龙东帝苑酒店的出品将经典的法式拿破仑千层酥与港式蛋挞巧妙融合。这款蛋挞的酥皮经过精心制作，烘烤后呈现金黄诱人的色泽，口感极致酥脆，层次分明。而在酥皮之上，则注入了厚实而滑顺的蛋浆，蛋香浓郁，甜而不腻。

为了确保顾客能品尝到最新鲜的滋味，这款拿破仑蛋挞每日仅在下午2时及4时新鲜出炉。即日起至3月31日，只要亲身前往九龙东帝苑酒店Fine Foods Lounge饼店，即可享有外卖买一送一优惠。

如何登记成为Go Royal会员？

Go Royal是由新鸿基地产集团为旗下帝苑酒店系列精心打造的会员奖赏计划，旨在为会员提升住宿和餐饮体验。只需下载「Go Royal」手机应用程式或开启微信小程序，即可免费登记。成功登记后，不但能紧贴集团最新的优惠资讯，更可即时获享丰厚的迎新礼遇，包括$100餐饮现金券及500 The Point积分，让您的美食之旅更添著数。

九龙东帝苑酒店Fine Foods Lounge饼店买一送一优惠

  • 酒店地址： 将军澳唐德街3号 (港铁将军澳站C出口)
  • 优惠期限： 即日起至2026年3月31日
  • 优惠内容： 招牌拿破仑蛋挞外卖买一送一
  • 出炉时间： 每日下午 2 时及下午 4 时
  • 条款及细则：
    • 所有优惠仅限 Go Royal 会员享用。
    • 拿破仑蛋挞优惠名额有限，先到先得，售完即止。

 

同场加映：将军澳九龙东帝苑酒店开幕｜$28起叹招牌糕点/蝴蝶酥/拿破仑！亲子+宠物友善客房限时75折兼送早餐

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民热议因为咁样计...
茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民猜测「咁样计」...
饮食
21小时前
尖沙咀隐世「靓位」$0任坐！免费WiFi+舒服枱櫈 带电脑工作/温书都得 网民：仲有干净厕所
尖沙咀隐世「靓位」$0任坐！免费WiFi+舒服枱櫈 带电脑工作/温书都得 网民：仲有干净厕所
好去处
2026-03-05 12:02 HKT
东张西望｜港女嫁内地男泣诉遭骗婚 夫攞身份证后拒养妻活儿爆大镬：个仔唔系我嘅
东张西望｜港女嫁内地男泣诉遭骗婚 夫攞身份证后拒养妻活儿爆大镬：个仔唔系我嘅
影视圈
16小时前
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 将军澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
2026-03-05 11:32 HKT
阿伯连锁快餐店$7买奶茶自备包点挨轰 遭拍照公审惹议 结局神反转｜Juicy叮
阿伯连锁快餐店$7买奶茶自备包点挨轰 遭拍照公审惹议 结局神反转｜Juicy叮
时事热话
2026-03-05 13:49 HKT
「最前卫港姐冠军」退圈35年罕现身 66岁竟渗少女味雍容华贵 同场前TVB主播被比下去？
「最前卫港姐冠军」退圈35年罕现身  66岁竟渗少女味雍容华贵  同场前TVB主播被比下去？
影视圈
5小时前
将军澳医院85岁肠癌女病人疑造口手术出错 三周后始揭发 同日死亡
将军澳医院85岁肠癌女病人疑造口手术出错 三周后始揭发 同日死亡
社会
4小时前
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
2026-03-05 11:15 HKT
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
生活百科
23小时前
02:22
星岛申诉王 | 买600元斤花胶中伏似避孕套 海味专家教拣靓花胶：合成胶无营养价值
申诉热话
6小时前