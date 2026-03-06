九龙东帝苑酒店饼店3月优惠！招牌拿破仑蛋挞外卖买一送一 每日2时间新鲜出炉
2026-03-06
发布时间：13:33 2026-03-06 HKT
发布时间：13:33 2026-03-06 HKT
位于将军澳的九龙东帝苑酒店于年初开幕后，便持续推出令人惊喜的优惠。踏入3月，酒店内的Fine Foods Lounge更是推出了一项令人难以抗拒的限时礼遇，每日新鲜出炉的「拿破仑蛋挞」正进行外卖买一送一优惠，每日限量供应。
九龙东帝苑酒店Fine Foods Lounge饼店 拿破仑蛋挞买一送一
招牌拿破仑蛋挞每日2时间新鲜出炉
有别于坊间一般的蛋挞，九龙东帝苑酒店的出品将经典的法式拿破仑千层酥与港式蛋挞巧妙融合。这款蛋挞的酥皮经过精心制作，烘烤后呈现金黄诱人的色泽，口感极致酥脆，层次分明。而在酥皮之上，则注入了厚实而滑顺的蛋浆，蛋香浓郁，甜而不腻。
为了确保顾客能品尝到最新鲜的滋味，这款拿破仑蛋挞每日仅在下午2时及4时新鲜出炉。即日起至3月31日，只要亲身前往九龙东帝苑酒店Fine Foods Lounge饼店，即可享有外卖买一送一优惠。
如何登记成为Go Royal会员？
Go Royal是由新鸿基地产集团为旗下帝苑酒店系列精心打造的会员奖赏计划，旨在为会员提升住宿和餐饮体验。只需下载「Go Royal」手机应用程式或开启微信小程序，即可免费登记。成功登记后，不但能紧贴集团最新的优惠资讯，更可即时获享丰厚的迎新礼遇，包括$100餐饮现金券及500 The Point积分，让您的美食之旅更添著数。
九龙东帝苑酒店Fine Foods Lounge饼店买一送一优惠
- 酒店地址： 将军澳唐德街3号 (港铁将军澳站C出口)
- 优惠期限： 即日起至2026年3月31日
- 优惠内容： 招牌拿破仑蛋挞外卖买一送一
- 出炉时间： 每日下午 2 时及下午 4 时
- 条款及细则：
- 所有优惠仅限 Go Royal 会员享用。
- 拿破仑蛋挞优惠名额有限，先到先得，售完即止。
