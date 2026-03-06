Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

连锁酒楼实现「龙虾自由」！？$338晚市孖宝 一斤重西澳龙虾配烧鸡 网民激赞：平过自己煮

饮食
更新时间：12:04 2026-03-06 HKT
发布时间：12:04 2026-03-06 HKT

在香港这个美食天堂，各式餐厅林立，要突围而出，除了食物品质，吸引的优惠亦不可或缺。最近，豪宴集团旗下酒楼「豪宴荟」推出了极具吸引力的「晚市开心孖宝」优惠，当中包括重达一斤的西澳龙虾，配上经典的脆皮烧鸡，只需$338即可品尝，成功在网上掀起热话，引来大批食客准备前去一试。

连锁酒楼$338晚市孖宝优惠 一斤重西澳龙虾配烧鸡

豪宴荟「晚市开心孖宝」 足一斤重西澳龙虾

豪宴荟「晚市开心孖宝」优惠的最大亮点，无疑是份量十足的「上汤焗西澳洲龙虾」。每一份龙虾都足约一斤重，厨师将龙虾开边处理，龙虾肉质饱满，口感扎实，每一口都能感受到来自海洋的鲜甜滋味。此外，每份龙虾亦会附送口感滑溜的「稻庭乌冬」作面底，乌冬吸收了龙虾与上汤的鲜美，滋味无穷，为整道菜式增添了新鲜感。

另配脆皮烧鸡 加$60可升级烧鹅皇

除了主角龙虾，「晚市开心孖宝」还包含了一道经典的粤式烧味——「脆皮吊烧鸡」。套餐提供半只份量，鸡皮烧得金黄香脆，而内里的鸡肉却依然保持嫩滑多汁，肉质鲜美，咸香得宜。如果对烧鸡意犹未尽，食客还可以选择加$60，将烧鸡升级为「挂炉脆皮烧鹅皇（例牌）」。烧鹅的油脂香气更为丰腴，鹅皮香脆，鹅肉嫩滑，搭配酸甜的梅子酱，绝对是极致的享受。

网民热议：畀我享受多阵龙虾自由

此优惠一出，随即在网上引起极大回响。不少网民直接称赞「好抵食㖞」、「畀我享受多阵龙虾自由」，认为优惠的性价比非常高。有网民更仔细分析道「$338净系食龙虾都抵。西澳本身都唔平，仲有半只鸡」，更指单是龙虾的价值已经超过套餐的售价。

另一位网民亦以西澳龙虾的市价作比较，惊讶地表示「平日一只西澳街市买都$350」，指出酒楼的定价比自己到街市购买更为划算，「本身以为食海鲜自己买自己煮系最平，直到我发现咗晚市酒楼」。

豪宴荟「晚市开心孖宝」优惠

  • 优惠内容： 晚市开心孖宝套餐，原价$538，特价$338
  • 套餐包括：
    • 上汤焗西澳洲龙虾（约一斤，送稻庭乌冬底）
    • 脆皮吊烧鸡（半只）
  • 升级选项： 加$60可将脆皮烧鸡转换为挂炉脆皮烧鹅皇（例牌）
  • 供应时间： 晚市时段
  • 条款及细则：
    • 只限晚饭散座堂食供应。
    • 星期六、日及公众假期，每份套餐需另加$30。
    • 此优惠不可与其他推广或折扣同时使用。

 

资料来源：kayly.ai＠Threads

 

同场加映：连锁酒楼震撼推$1烧鹅！星期一至日晚市优惠 另设珍珠花尾斑/海南文昌鸡

