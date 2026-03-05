Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

永年士多再现时光倒流价！$19瑞士鸡翼捞丁 全线分店全日供应

饮食
以地道车仔面闻名的「永年士多」近日与同样是港人集体回忆的「日清」合作，强势推出震撼优惠，会员可以$19超值价享用经典的「瑞士鸡翼捞出前一丁」，即睇下文了解领取优惠的方法。

永年士多$19瑞士鸡翼捞丁！全线分店全日供应

1招即领「$19瑞士鸡翼捞丁」优惠券

这次联乘优惠的主角「瑞士鸡翼捞出前一丁」，不仅是美食的结合，更是两种香港经典味道的碰撞。顾客只需下载永年士多App并登入或注册成为会员，即可即时领取「$19瑞士鸡翼捞丁」电子优惠券。

永年士多特别采用秘制的瑞士汁，将一只只鸡翼以慢火细心浸煮，确保每一口都入味至深。鸡翼外皮油亮，肉质保持鲜嫩多汁，甜中带咸的层次感让人回味无穷。搭配的面底是陪伴无数港人成长的「出前一丁」，面条口感弹牙，配上特制捞面酱汁，与瑞士鸡翼的风味完美融合，只需$19便能品尝到这份感动人心的美味。

永年 x 日清「清仔」别注版精品

除了味蕾上的享受，永年士多与日清的合作更延伸至一系列独家精品。为回馈会员支持，本次活动特别搜罗了两款可爱又实用的「清仔」餐具，分别是「清仔水杯」与「清仔筷子及匙羹套装」。这些非卖品设计精美，极具收藏价值。

永年士多$19鸡翼捞丁优惠

  • 推广优惠： 会员可以$19优惠价享用「瑞士鸡翼捞出前一丁」。
  • 供应时间：全日供应
  • 门市据点：>>按此<<
  • 条款及细则：
    • 优惠只适用于永年士多手机应用程式会员。
    • 优惠及礼品数量有限，售完或送完即止。
    • 所有优惠的详情及条款，以永年士多官方公布为准。

 

资料来源：永年士多 wingninnoodle

 

同场加映：海港酒家早茶$32.8点心孖宝优惠！自选14款点心/盅饭/靓粥 星期一至日供应

