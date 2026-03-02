酒楼＝长者饭堂？中学生也爱饮茶！Last Day约早茶告别校园 中六生：人生中最青春嘅一件事

毕业是人生中一个重要的里程碑，而充满「仪式感」的告别活动，往往成为日后最珍贵的回忆。近日，一群中六学生在最后上学日（Last Day）相约饮早茶的影片在网上爆红。在年轻人与传统茶楼看似格格不入的组合下，这场景却意外地触动了无数网民，认为事件「好青春」，引起了广泛的共鸣。

中六生Last Day饮早茶告别中学生涯 青葱岁月感动网民

Last Day饮早茶 盼传承中学校园传统

事缘，有中学生在Instagram发布了一段名为「六忠Last Day饮茶记」的影片，记录班中六同学仔，为了在最后上课日齐聚茶楼，纷纷特地早起，赶在清晨六点半赴约。影片迅速引起热议，而片中主角亦接受访问，分享了这次特别经历的背后故事。

据活动发起的粱同学分享，是他首先提出「Last Day饮茶」这个主意，并获得全班同学的热烈响应。他指这并非一时兴起，「每年都见到好多相，今年就终于到我哋」，故认为这个活动算是一种中学传统的「传承」。

对于要让这班同学在清晨七时前齐集，发起人坦言当初也担心「其他人起唔到身」，毕竟大部分同学需在五、六点便起床。从影片可见，同学们三三两两、睡眼惺忪地踏入茶楼，但脸上难掩兴奋之情。最终，21位响应者中有19人成功到达，这份难得的齐心让他大为感动，最窝心的莫过于「最尾一日可以咁多人坐埋一齐饮茶，一齐行返去学校」。

谈及这次经历最难忘之处，他感性地表示，这份回忆的价值会随著时间沉淀。他憧憬著「过多十年或者几年」，当再次看到这些相片时，仍能记起在中学最后三年与这班同学、以及那位「好关心，好照顾我哋嘅班主任」一同早起参与的时光。他形容，这绝对是「人生中最青春嘅件事」，一份将来回想起来依然会被触动的温暖回忆。

网民纷表感动 慨叹友谊珍贵

这段充满青春气息的影片，触动了大量网民。不少人留言表示「好青春，大个左就会知，约到3至4个朋友食饭已经唔系一件易事」、「见到都流眼泪」、「呢个回望返一定系你哋最美好嘅回忆」，感叹中学时代友谊的纯粹和珍贵。有留言更祝福道「虽然唔识你哋，但恭喜你哋开始进入人生另一个阶段」、「会系好珍贵回忆，希望同学仔个个将来都学业有成，前途似锦」。

茶楼变「长者饭堂」？网民拆解年轻人绝迹之谜

饮茶作为香港传统的家庭及社交活动，向来是联络感情的悠闲时光。然而，近年有网民观察到，酒楼的座上客大多是年长一辈，年轻人的身影却寥寥可数。「点解无乜后生仔、后生女去饮茶」的疑问也随即引起网民讨论，当中原因主要围绕现代生活节奏、酒楼服务质素及食物性价比等多个方面。在此现象下，这群中六学生的行动更显难得。

相片授权：chun.26dser