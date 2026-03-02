大家乐突发长者优惠！1招晚市即减$5 一连7日无限次使用

大家乐长者优惠｜为了回馈年长顾客的支持，大家乐特别为「Club 100」的长者会员推出了一项贴心的晚市折扣计划。从即日起，凡是已认证的长者会员，在晚市时段消费满$50，即可享受$5的现金折扣，让长者们在忙碌一天后，能以更实惠的价钱轻松享用一顿温暖丰富的晚餐。

大家乐长者优惠 Club 100会员无限次使用

对于许多长者而言，每天准备晚餐或许是个负担。大家乐推出的这项晚市折扣正好贴合所需，提供了一个无需亲自下厨的便利选择。由即日起至2026年3月8日，长者会员在晚市时段能以更亲民的价钱，品尝到多款充满镬气的经典港式小菜。

大家乐晚市提供多款选择，如口感滑嫩的「粟米鱼块饭」，鱼块炸得外酥内软，配上香甜的粟米酱汁，是不少人的最爱；而「咖喱牛腩饭」则以其浓郁惹味的咖喱香气取胜，牛腩焖煮得软腍入味，搭配白饭让人食欲大开。这些熟悉的家常味道，为长者们提供了一份温馨而实在的关怀。

推广日期： 即日起至2026年3月8日

适用时段： 晚市时段

优惠资格： 已认证的大家乐Club 100长者会员

优惠内容： 于晚市消费满$50，即可使用电子优惠券减免$5

使用方式： 于自助点餐机或大家乐手机App点餐。 点餐前，请先告知收银员将使用此电子券（如在柜台点餐）。 会员可无限次使用此优惠。

条款及细则： 优惠不适用于购买晚市快餸、2人餐、试食价及优惠价产品、「烧味外卖」、「盘装外卖美食」及「包装及应节食品」。 优惠仅限长者会员本人使用。 如有任何争议，大家乐保留最终决定权。



资料来源：大家乐 Café de Coral