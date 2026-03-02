连锁酒楼斩料加餸！海港招牌叉烧$40/半斤 全线13分店11am起供应

粤式烧味是深受港人喜爱的菜式，更是许多家庭餐桌上的「加餸」首选。最近，海港饮食集团旗下多间分店推出外卖限定优惠，让食客能以超值价钱，将酒楼的招牌名菜「蜜炙叉烧皇」带回家中，不仅省去了繁琐的烹调时间，还为餐桌增添一道令人回味的经典美食。

海港斩料加餸优惠 酒楼招牌叉烧$40/半斤

海港全线13间酒楼供应特价叉烧

提到粤式烧味，叉烧绝对是不可或缺的主角。海港酒家的「蜜炙叉烧皇」选用肥瘦比例恰到好处的猪肉，以秘制的酱料长时间腌制，确保肉质的每一吋纤维都吸收了酱汁的精华。叉烧会被放入烤炉中精心烧制，火候的精准控制让猪肉表面产生一层微焦的香脆外皮，也就是广受食客喜爱的「㶶边」效果。

即日起，只要于上午11时起到访海港酒家、海王渔港及海港烧鹅海鲜酒家指定分店，即可以$40/半斤或$80/斤的亲民价格享用招牌「蜜炙叉烧皇」，无论是配上热腾腾的白饭，还是作为下酒小菜，都是无可挑剔的享受。

海港「蜜炙叉烧皇」优惠

供应时间：11am起

优惠价格：$80/斤，$40/半斤 (原价 $120/斤)

适用分店： 海港酒家：沙田禾𪨶店、马鞍山中心店、粉岭帝庭轩店、将军澳新都城一期店、将军澳尚德广场店、蓝田启田店、天水围颂富店、屯门卓尔店 海王渔港：马鞍山新港城店、粉岭绿悠轩店 海港烧鹅海鲜酒家：美林店、葵芳店、屯门爱定店

备注：只限外卖供应，不设堂食。

2大酒楼优惠 稻香/福苑

1. 稻香点心特价 一律按小点计算

稻香集团现已推出全新点心优惠活动。由即日起，逢星期一至五（公众假期除外），顾客在早茶、午茶以及下午茶时段内到集团旗下酒楼饮茶，点心纸上标示的尊点、精点、大点、中点及小点，全部统一以小点价格计算。

2. 福苑集团 晚市四选一$38起

福苑集团最近与香港知名粤菜名厨帜哥合作，推出限时晚市优惠。顾客于晚上6时后到集团旗下任何酒楼堂食，即可以$38起的价钱，从四款精心设计的菜式中选择一款享用。这四款菜式分别为晚炉脆皮烧鹅皇、金蒜丝蒸原只生蚝、芥菜豆腐咸鱼肉片汤，以及黄椒酱蒸蝴蝶海斑，让食客以亲民价格品尝到名厨监制的经典风味。

资料来源：海港饮食集团