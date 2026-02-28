Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

长者餐饮优惠2026｜46大连锁酒楼/快餐/放题 乐悠咭、长者咭折扣！大家乐/太兴/利东/牛大人

饮食
更新时间：10:30 2026-02-28 HKT
发布时间：10:30 2026-02-28 HKT

 长者餐饮优惠｜为了回馈社会、关怀银发族，香港众多餐饮集团及连锁食肆持续为60岁或以上的长者提供专属餐饮优惠。只要持有长者咭或乐悠咭，即可在日常外出用膳时享有折扣、现金减免或免费餐点。本文整合2026年最新的48大长者餐饮优惠资讯，涵盖快餐、酒楼、火锅放题、饼店等，助您轻松掌握各大优惠详情。

2026年最新版！46大长者咭+乐悠咭餐饮优惠 连锁快餐店/酒楼/放题

餐饮优惠作为最贴近日常生活的福利之一，广受长者欢迎。从早餐到晚餐，各大品牌如大家乐、麦当劳及肯德基等，均提供直接的现金折扣、免费赠品或套餐升级等优惠，让长者在不同时段都能享受实惠。

1. 大家乐长者餐饮优惠 茶餐折扣/免费油菜

即日起至12月31日，于茶市时段在任何大家乐分店凭长者咭消费满$40，即可减$3。若已在手机App认证长者身份，午市或晚市消费满$30，可额外获赠油菜一客。

如何在大家乐 Club 100内登记成为长者会员？

  1. 登记成为大家乐 Club 100会员，于主页右下角「帐户」内点击「帐户设定」。
  2. 按「身份认证」后点击「我是长者」。
  3. 上传乐悠咭或长者八达通正面及背面，等五至七个工作天审核即可。

2. 大快活「快活关爱长者咭」会员专享减$3优惠

持有长者咭或乐悠咭的顾客，可于指定分店或透过大快活官方网站申请「快活关爱长者咭」。成功申请后，每次消费均可享有$3的现金折扣，每月累计优惠金额最高可达$300。

  • 「快活关爱长者咭」网上申请连结：>>按此<<
  • 「快活关爱长者咭」分店申请地址：>>按此<< 

3. 麦当劳 McDonald's 长者专享3大优惠 免费薯饼/饮品

麦当劳为长者咭持有人提供3项时段性优惠（不适用于周末、公众假期及指定分店）：

  • 上午11时前： 购买$13或以上的单点正价食品，可免费获赠脆薯饼。
  • 上午11时前： 正价购买港式奶茶，亦可免费获赠脆薯饼。
  • 上午11时后： 购买$13或以上的单点正价食品，可免费换领McCafé 热即磨黑咖啡（细）、McCafé 细即磨白咖啡（细）、热港式奶茶或中汽水一杯，或中薯条一客（任选其一）。

4. 一粥面 长者可获免费饮品 

在早/茶市时段，凡出示有效的长者咭，或以长者八达通/乐悠咭惠顾任何粥面套餐或单点主食，即可免费获赠茶、咖啡或热饮一杯。此优惠不适用于自助点餐、手机订餐及外卖平台。

5. 太兴长者限定！外择烧味85折 烧鹅/切鸡/油鸡

即日起至2026年3月，太兴为长者提供一项特别优惠。所有持乐悠咭的顾客，在太兴全线分店购买指定的外卖烧味，包括全只或半只的原味烧鹅、切鸡及油鸡，均可享有85折。

6. 美心MX 长者咭/乐悠咭晚市全单75折

长者咭、乐悠咭或长者八达通持有人，在每月的第一个星期四晚市时段于美心MX消费，可享全单75折。

    7. 肯德基 KFC 免费奶茶/即磨咖啡

    肯德基为长者推出两项专属优惠，长者在全日任何时段消费满$10，即可获得一杯免费热香滑奶茶、热美式咖啡或热即磨白咖啡（亚洲国际博览馆除外）。此外，若在上午11时后消费满$20，则可额外获赠一份马铃薯蓉。此优惠不适用于星期六、日及公众假期。

    8. 永年士多 茶市免费饮品

    下午3时后，持有效长者咭的顾客在永年士多（沙田分店除外）作任何消费，即可免费获赠热奶茶、热柠茶或热柠水一杯。此优惠每人每日限用一次。

    9. 银龙粉面茶餐厅 长者咭/乐悠咭茶餐减$3

    凭长者咭或乐悠咭，于下午茶时段在银龙堂食惠顾下午茶套餐，即可享有$3折扣，每人每次限用此优惠一次。

    10. 华星冰室 现金即减优惠

    凡持有长者咭的顾客，在华星冰室单次消费满$50即可减$5，满$100可减$10，优惠按消费金额累计。

      11. 必胜客 Pizza Hut 长者咭/乐悠咭堂食减$5

      持有长者咭或乐悠咭的顾客，在Pizza Hut堂食享用下午茶套餐，即可获得$5折扣，每人每次限用一次。

      12. 薄饼博士 PHD 长者茶市消费即减$2

      凡持长者咭或乐悠咭，在下午茶时段于PHD进行任何消费（不含小费及胶袋费），均可享有$2的现金减免。

      13. 八方云集长者茶餐 $15锅贴/水饺+珍珠奶茶

      八方云集特别为长者推出下午茶优惠，以$15的价格即可享用锅贴/水饺套餐连珍珠奶茶，提供经济实惠的午后选择。

      14. 吉野家 早巿/茶巿长者咭减$3

      长者凭长者咭于早市或茶市时段，在全港吉野家分店消费满$30，即可获$3折扣。此优惠不适用于「午后の轻食」及「精明の选」系列。

      15. 谭仔云南米线 长者米线减$8/免费饮品

      谭仔云南米线为长者提供二选一优惠：选择两款或以上配料的米线（不包括净米线、过桥米线及任何套餐）可减$8；或在惠顾任何一碗米线时，免费获赠冷热饮品一杯（指定饮品除外）。

      16. 南记粉面 年满60岁长者可获免费豆浆/生菜

      年满60岁的顾客出示长者证明，在南记粉面购买任何粉面（指定产品除外），即可在全线分店免费选择细豆浆或半份生菜。

      17. 谭仔三哥米线 长者下午茶惠顾指定食品可获热饮

      为回馈长者，谭仔三哥推出下午茶优惠。每日下午2时至6时，持长者咭的顾客凡点购一份或以上米线，即可免费获赠热饮一杯。

      18. 包点先生 长者咭/乐悠咭即享钵仔饭减$3

      长者于每周四、五光顾包点先生并出示证明，购买任何钵仔蒸饭配指定点心即可减$3；此外，购买任意3件包类产品可享9折。

        19. 利东集团酒楼 早市长者茶位$2

        利东集团旗下的利东轩、利东酒家等五间酒楼，为持乐悠咭的长者提供早市$2茗茶优惠。

        20. 尖沙咀莲香楼/旺角莲香居 长者$2茶位+免加一

        在早上6时至9时45分光顾莲香楼尖沙咀店或莲香居旺角店，持长者咭或乐悠咭即可享受$2茶位及免加一服务费。

        21. 银杏馆 点心$6起 长者额外85折

        油麻地的社企餐厅银杏馆，提供多款$6起的「耆妙点心」，者更可享受额外85折的优惠。

        22. 旺角襟江酒家 长者早茶优惠

        旺角襟江酒家在逢星期一至五的早茶时段，为长者及其同枱客人提供$2茶钱及免加一的优惠。

        23. 快乐蜂 Jollibee 长者平日限定 优惠套餐$16起

        长者可凭长者咭在平日享用优惠套餐：早上11时前$17三件班戟；11时后$16磨菇饭配热饮或$27肉酱意粉加热饮。优惠不适用于中环分店。

        24. 荣华饼家 长者咭9折

        荣华饼家为持长者咭的顾客提供标准价货品九折优惠，但不适用于机场分店、网店及临时销售点。

        25. 圣安娜饼屋 长者买面包西饼95折

        在任何时段，持长者咭到圣安娜饼屋购买面包西饼，可获95折。此优惠不适用于蛋糕、季节性产品及饮品。

        26. 美心西饼 面包产品95折

        持长者咭的顾客在美心西饼购买任何面包类产品（包括家庭面包、单个包及三文治），可以享受95折。

        27. 恒香老饼家 长者咭全单9折

        在恒香老饼家购物，于付款前出示正本长者咭，即可享受全单九折的优惠。

        28. A-1 Bakery 乐悠咭额外95折

        长者在每月28日凭有效的乐悠咭消费，即可自动享有额外95折。

        29. 东海堂 指定产品95折再减$2

        持有效长者证明至东海堂门市，购买指定产品可享95折。同时，每购买两件产品可再额外减$2，四件减$4，如此类推。

        30. 牛大人 65岁以上火锅放题最高减$110

        年满65岁的长者凭有效身份证明，于正价时段享用牛大人火锅放题，将能获得最高达$110的折扣。

        31. 牛气 放题长者优惠价

        年满65岁并持有有效身份证明的长者，可以「长者优惠价」享用火锅放题。

        32. 亚参鸡饭 长者外卖自取全单85折

        持有乐悠咭或长者咭之长者，前往亚参鸡饭所有分店购买外卖自取，即可享受85折优惠。

        33. 锦丽 长者优惠全年适用

        即日起至12月31日，持乐悠咭或长者咭的顾客，在锦丽任何分店全日惠顾主食或套餐，每张咭均可享有$3折扣。

        34. 茶木 ‧ 台式休闲餐厅 堂食外卖主食减$3

        凡持乐悠咭或长者咭，在全线茶木分店的任何时段惠顾主食或套餐，不论堂食或外卖，均可享受$3优惠。

        35. Just steak Cafe Grill 长者全单85折

        持有乐悠咭的长者与两位亲友同行，在Just steak Cafe Grill堂食或外卖均能享有全单85折。

        36. 一锅堂 长者午市晚市最高减$60

        一锅堂火锅放题店在午市及晚市为长者提供特别优惠，折扣高达$60，让长者可以更经济实惠地享用火锅。

        37. Tonkichi 长者同行 堂食外卖85折

        若三人同行中有一人持有乐悠咭，不论是堂食或外卖，均可享受全单85折优惠。

        38. 大喜屋饮食集团 88折叹日式放题

        持有长者咭或有效身份证明的顾客，在指定的大喜屋及大瀛喜分店享用午市或晚市放题时，可额外获得88折。

        39. 无肉食 ahimsa buffet 长者折扣高达$10

        年满60岁的长者在「无肉食」享用午市素食自助餐可减$5，晚市则可享高达$10的折扣。

        40. Pacific Coffee 长者全店餐饮9折

        持有效长者咭的顾客，可在香港大部分Pacific Coffee分店享受饮品与食品九折优惠（手调饮品及食品适用）。

        41. Starbucks 星巴克 手调饮品减$5

        即日起至8月27日，每日早上11时前，长者购买中杯或以上的手调饮品，可享$5折扣。

        42. 天仁茗茶 茶饮减$2

        凡持有长者咭或乐悠咭，购买天仁茗茶的茶饮可享减$2优惠，每人限用一杯。

        43. 海天堂 满$100即减$25

        即日起至2026月12月31日，长者凭长者咭或乐悠咭，以现金或电子支付购买正价产品满$100时，可享$25折扣。

        44. 松记糖水店 堂食9折

        松记糖水店在全港七间分店，为长者提供堂食9折优惠。

        45. 和牛烧肉一郎 烧肉放题 长者半价

        凡惠顾和牛烧肉一郎指定的放题套餐，长者可享半价优惠，最低$124起即可入场。

        46. 安平烧肉 长者专享套餐优惠价

        长者前往安平烧肉，可以「长者优惠」的价格享用精选烧肉套餐。

         

        资料来源：社会福利署

         

        同场加映：长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮

