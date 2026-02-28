尖沙咀The Mira Yamm自助餐买一送一！$293/位起任食海鲜/北京烤鸭/点心

位于尖沙咀The Mira Hong Kong酒店内的自助餐殿堂Yamm，以源源不绝的国际美食和时尚舒适的环境，一直深受饕客欢迎。 今个初春，Yamm特别推出「缤纷赏」自助午餐买一送一震撼优惠，低至$292.8即可与亲友展开一趟精彩的环球滋味巡礼，任食海鲜、北京烤鸭、点心等美食。

尖沙咀Yamm自助餐买一送一优惠！任食海鲜/北京烤鸭/点心$293/位起

Yamm自助餐每周换主题

Yamm打破了自助餐一成不变的框架，为食客带来充满惊喜的味觉旅程。在推广期内，自助午餐将以经典泰越风味、馥郁星马、地中海清新美馔及经典丝路异国风情，四款全新主题每周轮流登场，确保每次到访都有新的发现，品尝环球美食。

除了每周变换的主题菜式，深受食客喜爱的冰镇海鲜以及Yamm招牌的即切北京烤鸭，亦会持续供应，确保您在尝新的同时，也能重温经典滋味。即日起，只要透过Mira eShop预订Yamm自助餐，即可享有「初春缤纷赏」优惠，平日自助午餐两位价格为$585.6，平均每位仅需$292.8。

Yamm自助餐买一送一优惠

优惠内容： Yamm 人气自助午餐 买一送一

推广价钱： $585.6/两位（原价$1,073.6）

使用日期： 2026年3月2日至4月30日

适用时段： 星期一至五，中午12时至下午2时30分

不适用日期： 2026年4月3、6及7日

地址：尖沙咀弥敦道118-130号 Mira Place The Mira Hong Kong 地下大堂

预约方式： 必须最少48小时前致电 2315 5120 预约

条款及细则： 优惠只限堂食。 价格已包含加一服务费。 如有任何争议，餐厅将保留最终决定权。



资料来源：The Mira Hong Kong