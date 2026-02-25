Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

稻香晚市激抵优惠！龙虾伊面/花胶鸡煲/金虎斑$128起 加$48叹惹味小菜/烧味

饮食
更新时间：15:31 2026-02-25 HKT
发布时间：15:31 2026-02-25 HKT

新年伊始，稻香集团旗下四大酒楼推出「一马当先 晚市任您配」优惠，以震撼价提供多款矜贵海鲜和惹味煲仔菜，其中上汤波士顿龙虾伊面、原条花胶地鸡煲、清蒸海金虎斑等低至$128，性价比极高，更可以$48加配各款小菜及烧味，绝对是晚上饭局的绝佳之选。

稻香晚市小菜优惠 $128起叹龙虾伊面/花胶鸡煲/金虎斑

稻香今次晚市优惠选择丰富，精选了四款极具分量的镇店菜式作招徕。爱好海鲜的食客，绝对不能错过仅售$178的「上汤波士顿龙虾伊面」，龙虾肉质饱满弹牙，伊面尽吸上汤与龙虾的鲜甜精华，每一口都是极致享受；另一款「金腿茸鸡油蒸红东星斑（$168）」亦是宴席级数的菜肴。

若追求朴实的鲜味，可选择「清蒸海金虎斑（$128）」，约一斤重的老虎斑以最经典的清蒸方式处理，完美呈现鱼肉的原味鲜甜。此外，滋补养颜的「原条花胶炆地鸡煲（$168）」亦是亮点之一，花胶软糯，鸡肉嫩滑，浓郁的酱汁捞饭一流。

$48追加酒楼镬气小菜、烧味

凡点选了以上任何一款主菜后，食客即可以$48的优惠价，加购八款指定小菜中任选其一，包括菠萝咕噜肉、渔村小炒皇、风沙脆皮烧鸡（半只）、茄汁碌大虾等经典菜式，无论是开胃下饭还是佐酒小食，都能满足不同口味。

 

稻香晚市「一马当先 晚市任您配」优惠

  • 推广分店： 全线稻香、稻香．茶居、稻香超级渔港、稻香渔港巿集
  • 供应时间： 5:30pm - 8:30pm 
  • 条款及细则：
    • 推广只限堂食，不适用于外卖。
    • 须另收茶芥及加一服务费。
    • 推广不可与其他优惠券或稻香会员电子优惠券同时使用。

 

2大酒楼优惠 福苑集团/黄大仙富港酒家

1. 福苑集团晚市小菜 烧鹅/蒸蚝$38起

福苑集团携手香港粤菜名厨帜哥，近日推出晚饭期间的限时优惠活动。食客只要在傍晚6时后到集团旗下酒楼堂食，即可享用四款精选菜式任选一款，每款只需$38起。优惠菜式包括晚炉脆皮烧鹅皇、金蒜丝蒸原只生蚝、芥菜豆腐咸鱼肉片汤，以及黄椒酱蒸蝴蝶海斑。

2. 黄大仙富港酒家 早午市$6.8享精选点心

位于黄大仙的富港酒家为庆祝开业周年，推出「大酬宾」优惠系列。早茶时段内，客人只需$6.8便可选购每日一款精选点心；午市时段则同样以$6.8价格供应一笼两件的虾饺皇。

 

资料来源：稻香集团

 

同场加映：帜哥惊现酒楼宣传海报！推晚市小菜优惠 脆皮烧鹅/金蒜丝蒸生蚝/芥菜咸鱼汤$38起

