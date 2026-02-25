尖沙咀凯悦酒店自助餐推长者优惠！乐悠咭专享6折优惠 叹海鲜/铁板烧/烧烤美食

尖沙咀凯悦酒店自助餐餐厅「咖啡厅」特别为一众银发族带来福音，由即日起推出乐悠咭专属优惠，让长者能以非常吸引的价格，享受一场丰盛的味觉盛宴。其中，平日半自助午餐折扣后每位仅需$198.4起即可享用环球美食。

尖沙咀凯悦酒店长者优惠！凭乐悠咭享平日半自助午餐7折

平日半自助午餐长者优惠 自选M3和牛/海南鸡/牛油鸡

对于追求精致而不想过于饱滞的长者来说，咖啡厅的平日半自助午餐是个绝佳选择。由星期一至五，长者出示乐悠咭即可享受7折优惠。午餐包含一份精心制作的自选主菜，选择多样，如招牌海南鸡饭、扒澳洲M3和牛西冷及印度牛油鸡等。

除了主菜，半自助午餐同时更可无限量享用寿司吧台的精选寿司、多款精致甜点，并配上香浓咖啡或清雅茗茶，让午后时光倍感写意。

周末假期自助餐6折 尽享海鲜盛宴

周末及公众假期是与家人共享天伦之乐的好时机。咖啡厅为此准备了更丰富的自助午餐，并为乐悠咭持有人提供专属6折优惠。这场周末盛宴的焦点，无疑是其琳瑯满目的海鲜选择，当中包括肉质爽甜的越南冻虾、鲜美的小龙虾，以及来自新西兰的饱满青口，每一口都是海洋的恩赐。

自助餐桌上还囊括了日式、西式、中式及印度等多国佳肴，热腾腾的即制天妇罗、香气扑鼻的烧烤美食，以及即煎铁板烧等，选项丰富。值得一提的是，长者可透过官方网站或致电咖啡厅（+852 3721 7700）进行座位预订。

尖沙咀凯悦酒店咖啡厅长者优惠

地址：尖沙咀河内道18号香港尖沙咀凯悦酒店大堂楼层

电话：+852 3721 7700

营业时间：星期一至日 6:30am-10pm

优惠详情： 平日半自助午餐： 逢星期一至五12pm-2:30pm，持乐悠咭享7折优惠，折实净价$198.4/位起。 周末自助午餐： 逢星期六、日及公众假期12pm-2:30pm，持乐悠咭享6折优惠，折实净价$383.6/位起。

条款及细则： 以上优惠需视乎座位供应情况而定。 价格需另收加一服务费，并以原价计算。 优惠受相关条款及细则约束，详情请向餐厅查询。 建议提前预订座位。



资料来源：Hyatt Regency Hong Kong, Tsim Sha Tsui